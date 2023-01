Come pagare senza bancomat o contanti? La soluzione a cui (forse) non avevamo pensato!

Sono in pochi a sapere che è possibile effettuare pagamenti anche senza avere con sé contanti o bancomat. Ecco la soluzione a cui, forse, non avevamo pensato.

I pagamenti digitali sono sempre più diffusi in Italia e nel mondo e stanno velocemente sostituendo l’utilizzo del denaro contante. Del resto, i pagamenti elettronici e, quindi, effettuati senza l’uso del contate, comporta diversi vantaggi. Innanzitutto, i pagamenti digitali sono pratici, veloci ed estremamente sicuri. In più, permettono di avere sempre sotto controllo le nostre spese, ovunque ci troviamo e in ogni momento della giornata.

Per questo motivo, sempre più spesso ci affidiamo alla moneta elettronica piuttosto che al denaro contante, per effettuare acquisti, pagare le utenze e tanto altro. Lo strumento più utilizzato è, senza dubbio, la carta bancomat.

Ma cosa succederebbe qualora dovessimo dimenticarla a casa? Come potremmo pagare un bene o un servizio senza avere contanti o una carta di pagamento? Ecco una soluzione a cui, forse, non avevamo pensato!

Come pagare senza Bancomat? Ecco la soluzione

Negli ultimi anni, i dati sull’utilizzo dei pagamenti digitali sono cresciuti in maniera esponenziale. E secondo un recente studio, condotto da EY Digital Payments, si tratta di un trend in continua crescita. Infatti, si stima che già tra un paio di anni in Italia, l’utilizzo della moneta elettronica supererà il 50%. Del resto, proprio come abbiamo anticipato, si tratta di una modalità che comporta diversi vantaggi rispetto all’uso del denaro contante. Eppure, potrebbe capitare di dimenticare la nostra carta di pagamento a casa, non avere abbastanza contanti e ritrovarci a dover sostenere un pagamento. Cosa fare in questo caso? Ebbene, esistono diverse soluzioni davvero sorprendenti e alle quali forse non tutti avranno pensato. Quindi, niente panico e scopriamo di cosa si tratta.

Dimenticare la propria carta bancomat a casa o non avere abbastanza contanti per affrontare una spesa, ormai, non è più un problema! Infatti, al giorno d’oggi grazie ai continui balzi in avanti della tecnologia, possiamo ricorrere a diversi dispositivi per concludere una transazione, velocemente e semplicemente, senza necessariamente dover ricorre ai contanti o ad una carta Bancomat. Basti pensare all’orologio SwatchPAY. Si tratta di un dispositivo sul quale è configurato un token crittografico utile ad effettuare una transazione, senza la necessità di avere con sé il Bancomat. In parole povere, è come se la carta di pagamento fosse proprio all’interno dell’orologio.

Un’altra utilissima soluzione, potrebbe essere associare il proprio dispositivo cellulare ad uno dei servizi tra Apple Pay, Google Wallet o Samsung Pay. In questo modo, avremo la possibilità di pagare semplicemente avvicinando il nostro smartphone al contactless. Insomma, un servizio davvero comodo che ci libera dall’incombenza di tenere sempre con noi il portafogli!