Lotteria dei 150€, se ti trasferisci in questo Comune lunedì avrai l’accredito: si vive benissimo | Piace a grandi e piccini

Un incentivo di 150 euro per chi sceglie di andare a vivere in questo Comune. Ecco come funziona e come ottenerlo.

Con l’intento di contrastare lo spopolamento, il Comune di Mantova ha deciso di premiare chi si trasferisce in questa città con un bonus da 150 euro mensili. Nello specifico, il comune ha indetto un bando di concorso, i cui vincitori potranno portarsi a casa la cifra di 150 euro al mese per ben dodici mensilità, che in alcuni casi possono essere raddoppiate.

Un provvedimento che ha una doppia finalità: oltre a quella di ripopolare il comune, infatti, l’iniziativa punta a supportare economicamente i giovani, aiutandoli ad alleggerire il peso del costo del canone di locazione.

Per partecipare a “Benvenuti in città”, questo il nome della misura promossa dal Comune di Mantova, è necessario soddisfare alcuni specifici requisiti, così come riportato da money.it. Vediamo allora, chi può ottenere il beneficio.

Bonus 150 euro per chi si trasferisce in questo Comune: quali sono i requisiti d’accesso

Come abbiamo anticipato, il Comune di Mantova ha previsto un contributo di 150 euro al mese per un anno, che possono diventare due in presenza di alcune condizioni, che punta a contrastare lo spopolamento del comune e sostenere economicamente i giovani con le spese per l’affitto. “Benvenuti in città” è aperto sia a single che a famiglie, fino a 36 anni di età, non residenti nel comune o, seppur residenti, che stiano uscendo per la prima volta dal nucleo familiare di origine. Possono partecipare al bando anche cittadini di età superiore a 36 anni, a patto che, spostino la residenza a Mantova.

Il bando è ricolto ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno, titolari di reddito da lavoro o da pensione e che abbiano un regolare contratto di locazione con durata almeno annuale e canone mensile di 350 euro. Un altro requisito indispensabile dipende dall’ISEE. Infatti, per gli under 36 è necessario avere un ISEE compreso tra i 9.500 e 40 mila euro, mentre, per gli atri tra 14 e 40 mila.

Come candidarsi al bando “Benvenuti in città”

A partire dal 6 maggio 2024 è possibile candidarsi al bando “Benvenuti in città”. Chi è in possesso dei requisiti necessari può collegarsi alla pagina dedicata dal Comune di Mantova e compilare la domanda dopo essersi autenticato con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Sarà sufficiente presentare un documento personale in corso di validità, l’attestazione ISEE, il contratto di affitto, la certificazione dei redditi o contratto di lavoro e l’eventuale permesso di soggiorno.