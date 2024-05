Hai un piccolo giardino? Sei fortunato: ti regalano oltre 1500€, non è una burla | Ti spetta solo a queste condizioni

Avere un giardino è una vera fortuna, non solo perché offre la possibilità di godere della natura in pace e tranquillità, ma anche perché ti permette di avere un bel gruzzoletto in euro.

Non è certo una sorpresa se il giardino è tra gli elementi più richiesti da chi è alla ricerca di una nuova casa. Del resto, avere un giardino offre diversi vantaggi. Innanzitutto, avere uno spazio verde tutto per sé, permette di godere della natura in tutta pace e tranquillità.

Un piccolo giardino consente, poi, a chi ha bambini o animali domestici di creare una comoda area svago all’aria aperta e a chi ha il pollice verde di praticare l’hobby preferito ogni volta lo si desideri. Inoltre, non va sottovalutato l’aspetto economico. Infatti, una casa con giardino ha senza dubbio un valore di mercato più elevato rispetto ad un immobile simile che, invece, non ce l’ha.

Certo, va considerato che avere un giardino implica dei costi da sostenere, oltre che attenzione, cura e tempo, ma in questo caso c’è una comoda soluzione.

Si tratta di un’agevolazione grazie alla quale chi ha un giardino può avere più di 1.500 euro, a patto che, siano rispettate alcune specifiche condizioni, come riportato da fanpage.it.

1.500 euro a chi ha un giardino: i requisiti da soddisfare

Introdotto con la Legge di Bilancio 2022 e prorogato fino al 31 dicembre 2024, chi possiede un giardino può fruire del cosiddetto Bonus verde. La misura prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi e giardini, fino ad un massimo di spesa di 5 mila euro. Per intenderci, a fronte di una spesa di 5 mila euro vengono rimborsati 1.800 euro.

Possono usufruire del bonus verde 2024 i proprietari degli immobili, gli affittuari o comodatari fino all’ultimo giorno di quest’anno.

Come richiedere il bonus verde 2024

L’incentivo fiscale per chi intende effettuare interventi straordinari di sistemazione di terrazzi e giardini, può essere richiesto fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, è necessario che l’intervento sia certificato con il rilascio di una ricevuta fiscale da parte della ditta che ha eseguito i lavori e che il pagamento sia tracciabile attraverso “bonifico parlante”.

A questo punto, sarà sufficiente produrre un’autocertificazione dove indicare il totale delle spese portate in detrazione. Va specificato che il bonus è riservato esclusivamente agli immobili ad uso abitativo. Sono, dunque, esclusi uffici e attività commerciali.