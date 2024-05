Bonus Tari 2024, chi vive in questa città non sborsa 1€: paga il Comune | Il contributo spetta anche a te

Iniziativa importante da parte della giunta comunale che ha disposto un bonus per rendere meno dispendiosa la tassa inerente i rifiuti.

La tematica rifiuti ha sempre un certo richiamo in Italia dove da nord a sud i problemi non sono sempre piuttosto costanti. A prescindere da ciò è molto importante che i cittadini paghino la Tari, ovvero l’imposta relativa proprio alla spazzatura.

Non sempre ciò avviene e chiaramente ciò incide anche sulla qualità del servizio offerto visto che vengono a mancare delle importanti risorse che potrebbero essere investite per apportare le migliorie necessarie.

Per cercare di invogliare i cittadini ad essere ligi al dovere in una specifica città dello stivale è stato varato un piano che potrebbe avere un buon impatto. Non è detto che funzionerà sicuramente, ma almeno si tratta di un tentativo che in qualche può smuovere qualcosa.

Come riportato da fanpape.it a Napoli la giunta comunale ha deciso di istituire un vero e proprio bonus Tari. Detta in questi termini può sembrare un paradosso, ma scrutando questa opportunità si possono constatare i potenziali benefici. Non resta che andare a scoprirli.

Bonus Tari: in quale città è sta presa l’iniziativa

Su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Barretta la giunta ha approvato la delibera per la riformulazione delle scadenze per l’acconto della Tari 2024. Inoltre, nel bilancio di previsione 2023-205 approvato dal Consiglio Comunale sono stati messi da parte ben 6,5 milioni di euro per poter riconoscere ai cittadini un bonus che vada a compensare in parte l’aumento dei prezzi di molte materie prime.

Il sussidio sarà erogato per semplicità amministrativa in occasione della prima rata del 2024 ai nuclei familiari che in seguito ai dovuti accertamenti risulteranno in regola con il pagamento della Tari 2023.

Date pagamento Tari 2024 e il problema dell’evasione

Per quanto concerne invece il calendario dei pagamenti relativo all’acconto Tari 2024 a Napoli, eccolo nello specifico:

• prima rata: 15 luglio 2024

• seconda rata: 16 settembre 2024

• 3 rata: 18 novembre 2024

Inoltre c’è anche l’ipotesi del pagamento in un’unica soluzione da effettuare entro il 31 luglio 2024. Dunque, un’iniziativa di un certo rilievo per dare un calcio definitivo al problema dell’evasione della Tari, che è bene rammentare non riguarda solo Napoli. Si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso a livello nazionale che va contrastato in tutti i modi. Nel frattempo nella città partenopea sono partite migliaia di cartelle esattoriali. In attesa di capire cosa accadrà l’auspicio è che questo bonus possa davvero cambiare la situazione.