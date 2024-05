Bonus ‘bianconiglio’, non è una candid camera: 2000€ per te da lunedì | Scarica la scheda

Andiamo a scoprire i dettagli di questo misterioso bonus che può essere davvero utile a molte persone. Di cosa si tratta e come ottenerlo

Il mondo dei bonus è così variegato che alle volte diventa davvero difficile stargli dietro. Infatti, non sempre si è a conoscenza di misure che invece potrebbero migliorare e non poco la nostra qualità della vita.

Quindi è bene consultare sempre i portali dei vari ministeri e non solo per capire quali sono le nuove opportunità all’orizzonte. Per il 2024 sono diverse le proposte, alcune delle quali senza chissà quali paletti.

Cerchiamo di capire quali sono concentrandoci su una particolare che però non è così facile da richiedere. O meglio non resta più molto tempo e quindi si rischia di non farcela con l’invio della domanda.

Un po’ come il Bianconiglio di Alice che va sempre di fretta. La sua celebre frase “è tardi, è tardi, ho fretta, è tardi” sembra essere cucita a pennello per il bonus psicologo. Ecco per quale motivo in particolare.

Bonus psicologo: la platea dei beneficiari

La scadenza infatti è fissata per il 30 maggio 2024. Si tratta di un contributo piuttosto corposo di 1.500 euro per coprire le spese della psicoterapia. La richiesta va inviata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” presente sul sito dell’Inps.

Come riportato da studenti.it possono richiederlo i cittadini residenti in Italia con un ISEE non superiore a 50.000 euro. Come ipotizzabile è suddiviso in scaglioni. Eccoli qui di seguito:

1.500 euro a beneficiario per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro a seduta),

1.000 euro per chi una Isee ricompreso tra 15.000 euro e 30.000 euro (sempre con il vincolo di 50 euro a seduta),

500 euro a persone per chi ha un valore Isee più alto di 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro (chiaramente sempre fino a 50 euro a seduta).

Gli altri bonus per i giovani che si possono richiedere nel 2024

Passando agli altri bonus inerenti ai giovani che si possono richiedere in questa fase spiccano sicuramente il bonus per studenti universitari e il bonus gite scolastiche per coloro che hanno difficoltà a mandare i propri figli in viaggio con la scuola.

Ma non è tutto. Per i ragazzi spazio anche alla Carta del Merito e alla Carta Cultura che possono garantire fino a 1.000 euro per i neo maggiorenni in base alla fascia di reddito dei loro nuclei familiari. Infine ci sono anche gli sconti e le agevolazioni per incentivare la micro mobilità (bici elettriche e monopattino).