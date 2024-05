‘Vado in bici e mi danno 200€’, in questa città ogni pedalata vale oro | Anche mio cugino li percepisce

Chi vive in questa città può approfittare di un incentivo decisamente interessante che può essere utile anche per salvaguardare l’ambiente

L’utilizzo della bici come mezzo di traporto per le principali attività quotidiane si sta diffondendo sempre di più. Soprattutto nelle città pianeggianti del Bel Paese è un meccanismo piuttosto consolidato.

Alla luce anche della lecita allerta a livello mondiale per quanto concerne l’inquinamento e i cambiamenti climatici in diverse località si sta cercando di incentivare le persone a fare delle bici il principale mezzo di trasporto.

A tal proposito a Firenze è partito un vero e proprio progetto denominato “Pedala, Firenze ti premia” che ha in serbo dei veri e propri premi di natura economica per chi si muove prevalentemente in bicicletta.

Non resta che andare a scrutare i dettagli inerenti la partecipazione a questo innovativo programma. D’altronde non si può continuare a far finta di niente. La questione ambientale va affrontata e in qualche modo sostenuta.

Progetto “Pedala, Firenze ti premia”: come partecipare

Come riportato da firenzetoday.it possono prendere parte al piano le persone maggiorenni residenti o domiciliati a Firenze che lavorano o studiano nel capoluogo toscano o nei comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa. Anche chi vive in queste località può ottenere il bonus muovendosi in bici nel comune di Firenze.

Si può partecipare anche se si utilizza la bicicletta per spostamenti non sistematici all’interno del Comune di Firenze nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì. L’aspirazione dei vertici politici della città è quella di incanalare sempre più giovani verso questa direzione volta al benessere sia delle persone che dell’aria.

Quanto si può guadagnare in caso di adesione

Passando alle questioni meramente economiche in primis è bene distinguere tra chi non usava la bici prima di questo provvedimento e chi invece se ne avvaleva già. Nel primo caso spettano 20 centesimi al chilometro per i percorsi casa-lavoro/scuola a cui si aggiungono 5 centesimi per i percorsi generici. Nel secondo si possono incassare 15 centesimi al chilometro per chi usa la bici per andare a lavoro a all’università o a scuola.

A ciò vanno sommati dei potenziali premi che si possono vincere in base ai punti guadagnati, che possono portare i guadagni totali dei ciclisti fino ad un massimo di 200 euro. Che aspettate? Per partecipare al programma che partirà ufficialmente il prossimo 3 giugno va scaricata sul proprio smartphone l’app Pin Bike ed effettuata la procedura di registrazione.