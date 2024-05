Assunzioni immediate Goldenpoint, tra le tante posizioni aperte c’è questa che fa al caso tuo | Compila la candidatura

Arrivano interessanti opportunità di lavoro dal gruppo Goldenpoint. Sono diversi i profili ricercati nei punti vendita presenti in Italia. Ecco come presentare la propria candidatura.

Goldenpoint è una catena di negozi di calze, abbigliamento intimo e costumi da bagno, molto nota e apprezzata nel nostro Paese.

Nato nel 2001, attualmente, il Gruppo vanta quasi 500 punti vendita in tutta Italia, sia a gestione diretta che franchising, tuttavia, in vista di nuove aperture è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Le selezioni riguardano tutto il territorio nazionale e riguardano sia i punti vendita già operativi che quelli di nuova apertura, oltre che negli uffici della sede di Cavriana, in provincia di Mantova.

Ecco quali sono i profili maggiormente richiesti e come candidarsi alle offerte di lavoro Goldenpoint.

Nuove assunzioni Goldenpoint: i profili maggiormente ricercati

Il gruppo specializzato nella commercializzazione di calze, leggins, intimo, nightware e costumi mare per donna, uomo e bambino, è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Le selezioni riguardano sia stores già attivi in tutta Italia, che nuove aperture, oltre che per gli uffici della sede principale.

Le offerte di lavoro sono rivolte a personale con esperienza pregressa, ma anche a giovani diplomati, laureandi o neolaureati. Le figure maggiormente richieste sono addetti alle vendite e store manager. Mentre, per le figure da inserire in sede sono: addetto di magazzino, addetto ufficio tecnico retail, impiegato ufficio contabilità, banche e tesoreria. I requisiti, ovviamente, cambiano in base alla posizione desiderata, tuttavia, una carta vincente e sicuramente la forte motivazione e la passione per il settore.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Goldenpoint

Lavorare in Goldenpoint significa entrare a far parte di un gruppo solido, ma in continua crescita. Chi desidera entrare a far parte dell’azienda può inviare la propria candidatura collegandosi sul sito ufficiale alla sezione dedicata alle carriere “Goldenpoint Lavora con Noi”.

In questa area sarà possibile verificare le posizioni attualmente aperte e rispondere direttamente all’annuncio compilando il form e allegando, poi, il proprio curriculum vitae. Da questa sezione è possibile anche inviare un’autocandidatura, in vista di future assunzioni. Chi cerca un lavoro nei negozi Goldenpoint, come commesso di vendita o store manager, può anche candidarsi dal vivo. In questo caso, basterà cercare il punto vendita più vicino e presentarsi direttamente con una candidatura spontanea.