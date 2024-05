Allarme pane e panini, se li hai comprati in questi posti finisci male | Ti attende il pronto soccorso

In seguito a delle ispezioni in un panificio sono state riscontrate delle irregolarità di non poco conto. Ecco cosa è emerso.

Il pane è uno dei prodotti base dell’alimentazione di ogni persona. Di fatto nessuno può farne a meno. Chiaramente non bisogna abusarne, ma consumato con criterio può solo che apportare dei benefici al nostro fabbisogno energetico.

Inoltre al passo coi tempi esistono diverse tipologie, di cui alcune decisamente più leggere rispetto a quelle tradizionali a cui siamo maggiormente abituati. L’importante è che venga realizzato con cura e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Non sempre ciò accade purtroppo e quindi alle volte può capitare di imbattersi in filoni di pane non propriamente salutari. Al contempo però in Italia i controlli sono sempre piuttosto scrupolosi e frequenti.

E proprio da uno di questi come riportato da vicenzatoday.it è emerso un retroscena non propriamente edificante relativo ad un panificio della provincia veneta. Scopriamo cosa è venuto alla luce nello specifico.

Panificio non a norma: cosa è stato rilevato in seguito ai controlli

I carabinieri di Thiene in seguito ad un’ispezione effettuata presso un panificio del posto hanno infatti scoperto delle gravi irregolarità relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Un fatto abbastanza grave soprattutto alla luce delle continue campagne relative questa delicata tematica che sta a cuore a molte persone.

Per forza di cosa sono stati presi dei provvedimenti nei confronti dell’amministratore unico dell’attività, che dovrà rispondere di questa vicenda che ha fatto piuttosto scalpore. Andiamo quindi a vedere quali sono state le misure punitive adottate.

Le conseguenze per il titolare dell’attività

Per l’amministratore sono state disposte delle ammende da oltre 13.000 euro. Inoltre sono state intimate delle prescrizioni in materia di sicurezza. Ma non è tutto i guai non finiscono qui. Il soggetto in questione è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza in ordine alle irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma.

Insomma, un vero e proprio pasticcio che la dice lunga su come bisogna sempre essere cauti e meticolosi quando si gestisce un esercizio commerciale. Va considerato ogni minimo particolare sia a livello di sicurezza che a livello burocratico, a maggior ragione se si ha a che fare con il cibo. L’auspicio è che storie di questo tipo possano smuovere coloro che sono alle prese con delle irregolarità e spingerli a mettere a posto la situazione della propria attività.