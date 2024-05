‘Avete l’acqua inquinata’, è la truffa del giorno: se ti chiama questo numero non rispondere | Avvisa subito le autorità

I malviventi stavolta utilizzano l’acqua come pretesto per cercare di guadagnare denaro in maniera disonesta. Il dettaglio del raggiro.

Le truffe moderne hanno così tante sfaccettature che nemmeno si percepiscono alle volte. Quella che può sembrare un’innocua telefonata rischia di trasformarsi in un danno piuttosto serio per le proprie finanze.

Per fortuna però grazie al passaparola e alle informazioni reperibili in rete è possibile conoscere tutte le tecniche dei loschi nemici, che chiaramente non si arrendono mai e provano sempre a raggirare il prossimo.

Per effetto di ciò sono ancora troppe le persone che giornalmente cadono in queste perfide trappole. L’importante però è continuare a divulgare il verbo, in modo tale da rendere meno agevole il compito a questi squallidi personaggi.

Tra le truffe più recenti in ordine di tempo c’è quella dell’acqua. Ebbene si, anche per quanto concerne un bene così prezioso sono in atto delle vere e proprie estorsioni che possono portare i cittadini a spendere del denaro praticamente inutile.

Truffa dell’acqua: il modus operandi

Come riportato da vicenzatoday.it nei giorni scorsi alcuni utenti del comune di Malo hanno ricevuto delle chiamate da parte di sedicenti operatori di Viacqua azienda di distribuzione idrica che opera da diverso tempo sul territorio di Vicenza e provincia.

Lo scopo era quello di allarmare le vittime prescelte facendo credere loro che l’acqua dell’acquedotto locale era piuttosto inquinata e che l’unico modo per rimediare a tutto ciò era l’acquisto di un depuratore. Un modo per vendere un prodotto a prezzi non propriamente economici e guadagnare sulle spalle dei cittadini onesti.

L’avviso da parte della compagnia di fornitura idrica

Viacqua ha però fatto sapere che il problema non sussiste e che l’acqua del territorio è potale. Inoltre l’azienda ha precisato che non si è mai cimentata in operazioni di vendita ai propri clienti di apparecchiature come depuratori o addolcitori d’acqua. Per questo il suggerimento per chi si dovesse ritrovare nuovamente alle prese con queste telefonate è di diffidare è di non fornire i propri dati sensibili.

Ovviamente è bene anche avvisare le forze dell’ordine che grazie alle segnalazioni possono cercare di individuare coloro che ci sono dietro a questi giochetti malefici. In ogni caso Viacqua resta a disposizione di chiunque abbia bisogno di chiarimenti tramite il servizio clienti che si può contattare tranquillamente tramite il numero verde 800 154242 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.