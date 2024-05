Case in campagna, chi vive in queste Regioni rischia di scappare via: distruggono tutto in 3 minuti | Danni da oltre 10000€

È scattato l’allarme in alcune regioni d’Italia dove i residenti delle località di campagna sono alle prese con un problema importante.

La casa in campagna è una gran bella risorsa per chi ha la fortuna di possederla. Un’oasi di pace dove rifugiarsi per ricaricare le batterie quando si ha la necessità di staccare dal caos e dallo stress cittadino.

Naturalmente c’è anche chi ha deciso di sposare questa causa e di viverci in pianta stabile. Per chi ama coltivare a allevare gli animali è la dimensione ideale dove impostare la propria vita a dei ritmi sicuramente più lenti e salutari.

I vantaggi sono tanti anche in termini di qualità della vita e di poter reperire spesso del cibo a chilometro zero. Al contempo vanno considerati alcuni contro che non sono di poco conto e che possono avere una certa incidenza.

Infatti in questa fase soprattutto al sud i residenti delle zone di campagna devono fare i conti con un problema che rischia di diventare abbastanza serio. Per via di alcuni “fattori naturali” vigneti, uliveti e pascoli in diverse aree sono stati devastati in maniera più che tangibile.

Vigneti, pascoli e intere colture rovinate: ecco il motivo

La causa di tutto ciò sono i cinghiali, che si stanno spingendo sempre di più anche nei piccoli centri abitati adiacenti alle zone di campagna. A D’altronde si tratta di una fauna selvatica incontrollata. Basti pensare che ha ormai raggiunto i 2,3 milioni di esemplari sul territorio nazionale.

Stando a quanto riportato da gazzettadelmezzogiorno.it Coldiretti ha stimato i danni commessi dai cinghiali all’agricoltura italiana in circa 200 milioni di euro solo nell’ultimo. Tra le regioni che hanno pagato lo scotto maggiore ci sono Puglia e Basilicata, dove questi animali ormai fanno il bello e il cattivo tempo.

Il problema dei cinghiali in Italia

Una situazione di vera e propria emergenza che ha indotto il governo a nominare il direttore un commissario straordinario visto che c’è in gioco anche la peste suina, che seppur non sia trasmissibile all’uomo può essere contagiosa per gli animali d’allevamento.

In attesa di capire come si evolverà la situazione è bene prendere atto di una situazione che ormai è abbastanza palese. Anche in molte grandi città sono stati avvistati questi animali. Le immagini di Roma degli anni passati hanno fatto il giro del mondo e la dicono lunga su come i cinghiali stiano diventando sempre più “invadenti”.