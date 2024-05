Geox assume subito, grazie a questo pezzo di carta puoi ritenerti fortunato: il posto è tuo | Stipendi da oltre 1.300€

Interessanti opportunità di lavoro arrivano dal gruppo Geox. Basta questo pezzo di carta ed il posto è tuo.

La Geox è una nota e frequentata catena di negozi specializzata in calzature e abbigliamento. Fondata dall’imprenditore italiano Mario moretti Polegato nel 1995, negli anni l’azienda ha saputo ritagliarsi una considerevole fetta di mercato incrementando sul territorio italiano il numero dei propri punti vendita. Attualmente, il marchio italiano è tra i leader incontrastati a livello internazionale nel settore calzaturiero.

Il noto brand è presente in oltre 100 Paesi del mondo e solo in Italia, vanta più di 1.000 punti vendita monomarca e 10 mila store multimarca.

Sebbene, siano quasi 3 mila i collaboratori Geox, l’azienda periodicamente ricerca nuovo personale da inserire nel proprio organico. Vediamo quali sono le posizioni attualmente aperte e cosa serve per ottenere il posto.

Lavorare in Geox: le posizioni aperte

Geox SpA è un’azienda leader nel settore della moda e in particolare nella produzione di scarpe e capi d’abbigliamento. Sebbene, sia già molto nota ed apprezzata in tutto il mondo, Geox è una società in continua crescita, pertanto, periodicamente ricerca nuovo personale da assumere. Le selezioni riguardano anche giovani alla prima esperienza, a patto che, siano in possesso del diploma di maturità.

Attualmente, si ricerca personale in diverse regioni di Italia: Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra i profili maggiormente ricercati: addetti alle vendite, store manager, assistant store manager.

Offerte di lavoro Geox: come candidarsi

Chi desidera lavorare in un’azienda leader nel settore calzaturiero, farebbe bene a non lasciarsi sfuggire le offerte di lavoro Geox. Al momento, sono diverse le figure ricercate in numerose regioni d’Italia. Per candidarsi basta visitare il sito ufficiale dell’azienda alla sezione dedicata alle carriere “Geox Lavora con Noi”. In quest’area è possibile visionare le posizioni aperte e le sedi di lavoro e inviare il proprio curriculum vitae rispondendo all’annuncio di interesse.

Le opportunità professionali offerte da Geox sono tantissime, tuttavia, qualora non dovesse esserci una posizione aperte di proprio interesse, è sempre possibile inviare un’autocandidatura spontanea in vista di future assunzioni. Lavorare in Geox è una perfetta occasione per i giovani diplomati di fare carriera, considerato che l’azienda punta molto sui giovani talenti e offre stage e corsi di formazione professionale, ma anche per persone con esperienza pregressa.