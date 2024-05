Hai buttato questo oggetto? Comincia a tremare, te lo riportano con una multa da 10.000€ | Controlla il sacchetto dei rifiuti

Anche buttare via i rifiuti richiede il rispetto di precise regole la cui violazione può comportare sanzioni anche parecchio salate.

Lo smaltimento dei rifiuti richiede il rispetto di precise diposizioni la cui violazione può comportare multe piuttosto salate nei confronti dei trasgressori. Normalmente, sono i singoli Comuni a stabilire le regole sulla raccolta dei rifiuti e le sanzioni da applicare qualora il cittadino decida di eluderle volontariamente o per semplice distrazione.

Seppur con delle differenze tra le diverse città, viene punito con una sanzione chi getta la spazzatura fuori dagli orari o dai giorni previsti, chi viene “beccato con le mani nel sacco” a cercare o recuperare rifiuti collocati nei cassonetti o nei contenitori singoli della raccolta “porta a porta”. E’ multato chi, volontariamente o involontariamente, danneggia le attrezzature del servizio pubblico di asporto rifiuti o chi imbratta il suolo pubblico con l’abbandono di rifiuti, anche piccoli.

Tra le violazioni per le quali scatta la sanzione anche lo spostamento dei cassonetti stradali, il deposito di rifiuti fuori dalle aree adibite alla raccolta.

Il mancato rispetto di queste regole, non solo comporta un significativo danno all’ambiente e al decoro della propria città, ma anche multe che possono arrivare a diverse migliaia di euro. Un errore da evitare, ad esempio, è buttare via questo oggetto.

Smaltimento rifiuti: cosa è meglio non buttare per evitare una multa salatissima

Ad esempio, buttare via dei divani in strada, come ha fatto recentemente un 43enne di Romano, può costare davvero cara.

La vicenda

Sfruttando il buio della notte, stando a quanto riportato da tg24.sky.it, un uomo di Romano ha pensato bene di buttare in un campo di via Albarotto due divani da 3 posti. Sfortunatamente per lui, solo dopo poche ore gli oggetti sono stati notati da alcuni passanti e segnalati alla Polizia Locale.

Dopo una serie di controlli gli agenti sono riusciti a risalire al 43enne, residente a Rimini, ma domiciliato nella città di Bassa, al quale, sono stati riconsegnati i due divani accompagnati da una sanzione di ben 10 mila euro. A nulla è servita la giustificazione dell’uomo che avrebbe dichiarato “l’abbandono era solo temporaneo e voleva tornare a prenderli”.