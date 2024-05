Aeroporto, assunzioni imminenti: contratto a tempo indeterminato da subito | Con questo titolo il lavoro è tuo

Sono previste nuove assunzioni all’Aeroporto di Milano Malpensa con allettanti contratti a tempo indeterminato. Ecco i requisiti necessari per ottenere il posto.

Con l’intento di potenziare il proprio servizio in vista della stagione stiva, l’aeroporto di Malpensa è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio team.

Mancano poche settimane e il numero di voli e di passeggeri crescerà esponenzialmente, per cui, risulta indispensabile per le imprese che operano a Malpensa incrementare il personale. Proprio come ha confermato, in una recente intervista, il segretario generale della Filt Cgil di Varese: “Le aziende presenti in aeroporto stanno cominciando a cercare addetti per non arrivare impreparati nei mesi in cui a Malpensa il traffico passeggeri aumenterà. Servirà – ha evidenziato il sindacalista – il 30% di personale in più rispetto ai mesi invernali: nella stagione estiva il traffico crescerà tra il 20% – 30%”.

Per questo motivo, potrebbero essere quasi 5 mila le persone impiegate già dalle prossime settimane, per ricoprire diverse posizioni.

Assunzioni Aeroporto di Milano Malpensa: le figure professionali ricercate

La maxi campagna di assunzioni da parte dell’Aeroporto di Milano Malpensa riguarda diverse figure professionali: dal check – in ai servizi di rampa, dai commessi agli addetti alla sicurezza. Ovviamente, i requisiti richiesti sono diversi in base al profilo desiderato. In linea generale, è necessario avere cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea, discreta conoscenza della lingua inglese e buona predisposizione al lavoro di gruppo.

Inoltre, di recente il Gruppo SEA ha annunciato la ricerca di infermieri professionali al fine di potenziare il Servizio Sanitario dell’Aeroporto. In questo caso, però, per candidarsi all’offerta di lavoro è necessario essere in possesso di laurea in Scienze Infermieristiche e avere pregressa esperienza in area critica. Il candidato dovrà anche dimostrare di essere in possesso di ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

Come candidarsi alle offerte di lavoro dell’Aeroporto di Milano Malpensa

Per candidarsi alle diverse offerte di lavoro dell’Aeroporto di Milano Malpensa è necessario controllare le offerte attivate dai Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Milano. Chi, invece, vuole candidarsi come infermiere deve collegarsi al sito del Gruppo SEA, entrare nella sezione dedicata alle carriere e cliccare sull’annuncio “Infermiere / a”. Successivamente, va compilato il form online con tutti i dati del candidato e, infine, va allegato il curriculum vitae.

I candidati selezionati avranno la possibilità di essere assunti con contratto a tempo indeterminato e pieno, turnista h24. Insomma, un’opportunità da cogliere al volo!