Poste Italiane assume, quasi 4000 posizioni aperte: con questa competenza firmi il contratto domani | Candidati qui

Poste Italiane ha annunciato una maxi campagna di recruiting con contratti a tempo determinato. Basta questa competenza e il posto è tuo.

Il Gruppo Poste Italiane ha annunciato una maxi campagna di recruiting che riguarderà Primavera, Estate e Autunno 2024.

A renderlo noto il sindacato Failp Cisal, secondo cui, saranno quasi 4 mila i nuovi inserimenti.

Nello specifico, il programma di Poste Italiane prevede l’inserimento di 3.832 persone, di cui, 3.238 nel Recapito postale e 594 nella produzione. Di seguito tutti i dettagli sulle figure ricercate e i requisiti necessari.

Assunzioni Poste Italiane: le figure ricercate e i requisiti richiesti

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia e, sebbene vanti già quasi 121 mila dipendenti, ha annunciato un nuovo programma di assunzioni a partire da questa Primavera. Al momento, sono diverse le posizioni aperte, dagli addetti allo smistamento postale alle figure commerciali, dagli impiegati sportellisti ai postini e molte altre ancora, in diverse sedi del Paese. Entro la fine dell’anno saranno quasi 4 mila i nuovi inserimenti, anche per via del ricambio generazionale previsto dal Gruppo. Nello specifico, attualmente è possibile candidarsi come:

• Portalettere;

• Professionalità junior in ambito Logistica e Supply Chain SDA Express Courier;

• Operatori di sportello;

• Tirocinio professionale forense;

• Stage in Postepay SpA, progetto People Future Proof;

• Consulenti finanziari;

• Addetti Logistica SDA Express Courier.

Ovviamente, I requisiti e I titoli di studio sono diversi a seconda della posizione desiderata. Ad ogni modo, le selezioni interessano sia giovani diplomati che laureati. La raccolta delle candidature avviene online, attraverso la sezione web “Poste Italiane Lavora con Noi”. Vediamo allora, qual è la procedura da seguire.

Lavorare in Poste Italiane: come inviare la candidatura

Chi è interessato a lavorare nel Gruppo Poste Italiane e vuole inviare la propria candidatura può farlo attraverso la piattaforma del sito dedicata alle selezioni in corso. In questa sezione è possibile visionare tutte le opportunità di impiego nell’azienda e inviare il proprio curriculum. Sul sito Poste Italiane, alla sezione “Lavora con Noi”, è possibile anche inviare una candidatura spontanea, considerato che l’azienda seleziona costantemente tantissime figure da assumere su tutto il territorio nazionale.

Stando al maxi piano Poste Italiane, nel 2024 il Gruppo punterà a trasformare i contratti da part time a full time e a stabilizzare dei precari con contratto a termine con nuovi contratti a tempo indeterminato. Insomma, meglio tenersi aggiornati controllando frequentemente il sito web Poste Italiane.