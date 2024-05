McDonald’s, assunzioni urgenti in questo Comune: lo stipendio è altissimo | Ti basta il diploma e firmi tra 24 ore

In vista di nuove aperture, McDonald’s cerca nuovo personale da assumere. Basta il diploma per avere il posto, ecco come candidarsi.

McDonald’s, colosso americano del fast food, nasce in USA negli anni ’30. Oggi è presente in tutto il mondo ed è attiva in anche in Italia, a partire dagli anni ’80. Attualmente, nel nostro Paese, il Gruppo conta 700 fast food, 1.200.000 clienti ogni giorno e oltre 35 mila dipendenti. Tuttavia, McDonald’s continua ad investire in Italia e, sebbene siano già diverse centinaia i ristoranti già attivi, sono previste numerose aperture di nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale, offrendo tante opportunità di impiego.

In particolare, la nota catena di fast food è alla ricerca di Addetti alla Ristorazione – Crew da impiegare nei punti vendita già attivi e nei nuovi locali.

Nell’immediato la selezione riguarderà la Campania, per la precisione, un comune della provincia di Napoli, Casoria, dove il gruppo si prepara ad aprire un nuovo fast food.

Le nuove assunzioni McDonald’s a Casoria

Il colosso americano dei fast food è presente già da diversi anni in diverse città del napoletano. McDonald’s vanta ben 26 fast food già operativi tra Napoli e provincia, di cui, uno proprio a Casoria.

In prossimità dell’apertura del secondo locale nel comune napoletano, il gruppo ha annunciato il reclutamento di nuovo personale che avverrà mediante un apposito Recruiting Day, organizzato nell’ambito del McDonald’s Job Tour, programma di selezione itinerante della nota catena di fast food. Durante la tappa a Casoria potrebbero essere tra i 40 e i 45 i nuovi addetti per punto vendita.

Offerte di lavoro McDonald’s: le posizioni aperte

La maxi campagna di assunzioni prevista per Casoria riguarderà, soprattutto, giovani diplomati, laureandi e neolaureati. Il profilo maggiormente richiesto è quello di Addetto alla Ristorazione – Crew che si occuperà delle attività di sala e di cucina. Dunque, gli interessati, dotati di ottime doti relazionali, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni e buona propensione al lavoro in team, dovranno presentarsi al McItalia Job Tour, il programma di selezione di McDonald’s. Per candidarsi, è sufficiente visitare il sito del Gruppo alla sezione dedicata alle carriere “Lavora con Noi”, compilare l’apposito form e inviare il curriculum vitae, in risposta all’annuncio Tappa di Casoria (NA), entro il 19 maggio 2024.

Per maggiori dettagli sulla giornata di selezione McDonald’s a Casoria e su quelle in programma basta visitare il sito ufficiale del Gruppo.