Taxi falsi, se becchi loro al volante ti fregano più di 80€ | Li incastri dalla targa: inizia con questa lettera

I taxi abusivi sono una piaga che da sempre affligge il nostro paese. Ecco in che modo è venuta alla luce una collaudata organizzazione

Il mondo dei trasporti in città è sempre piuttosto turbolento, soprattutto per quanto riguarda i taxi. Chi possiede una licenza negli anni si è ritrovato a dover fare i conti con diverse problematiche, tra cui quella dei taxi abusivi.

Un fenomeno che al contrario di quello che si pensa erroneamente non riguarda solo il sud Italia, bensì tutta la penisola. Un qualcosa che va a ledere chi fa questo lavoro in maniera del tutto onesta e perché no anche i clienti stessi.

Alle volte dietro alle false promesse di consistenti sconti sulle corse si celano dei veri e propri soprusi con prezzi esorbitanti e non proporzionati. Il vero errore però sta nel prenderli, ma questo è un altro argomento piuttosto delicato.

In questa sede ci andremo a focalizzare su un esempio piuttosto eclatante in cui alcune persone che svolgevano il mestiere senza possedere alcun requisito sono state colte in flagrante e poi punite a dovere.

La tecnica utilizzata per smascherare i taxi abusivi

Secondo quanto riportato da ravennatoday.it scoprire i taxi fasulli, per l’esattezza due, ci ha pensato la Polizia locale della Bassa Romagna. Gli agenti del presidio di Lugo (provincia di Ravenna) si sono finti clienti e hanno contattato i numeri telefonici di un servizio pubblicizzato che si però trasportava le persone a pagamento senza l’apposita licenza.

Dopo aver inscenato di necessitare di un passaggio dall’ospedale alla stazione ferroviaria (per un costo di circa una decina di euro) hanno mostrato il tesserino e si sono identificati come agenti della Polizia locale. A quel punto hanno iniziato a fare il loro corso.

Le sanzioni per i trasgressori

Ai due tassisti fasulli sono state comminate delle sanzioni amministrative di oltre 400 euro a testa. Passando al veicolo utilizzato come taxi Ncc abusivo sono stati apposti i sigilli ed è stato decretato il fermo amministrativo per una durata minima di 2 anni. Insomma, sono state applicate le regole previste per questi frangenti a dir poco spiacevoli.

Purtroppo infatti questa piaga è davvero vecchia come il mondo e chiaramente va a ledere i diritti di altri lavoratori che con sudore e sacrifici hanno dovuto fare i salti mortali per conseguire la licenza. Tramite questi controlli si può fare davvero tanto per cercare di dare una spallata decisiva a questi soggetti disonesti.