Corfù 2024, ti bastano 76€ per prendere l’aereo e pernottare in un hotel vista mare | Sono rimasti gli ultimi coupon

Con una cifra decisamente alla portata puoi concederti una vacanza nella splendida isola greca. Il pacchetto nel dettaglio

L’estate fa scattare il richiamo del mare e delle spiagge un po’ per tutti. Non sempre però ci si può permettere di andare in vacanza nelle località balneari che negli ultimi anni soprattutto in Italia sono diventate piuttosto care.

Per questo bisogna ripiegare su delle alternative che consentano comunque di raggiungere l’obiettivo. In realtà però non sono così malvagie, anzi, alle volte possono rivelarsi migliori di tante altre scelte ritenute principali.

A tal proposito piratinviaggio.it (uno dei portali leader nel settore turistico) ha ideato un pacchetto che potrà consentirvi una fuga dalla città e dallo stress per qualche giorno senza dover necessariamente dare fondo a tutti i propri risparmi.

La meta prescelta in questo caso è Corfù ridente isola greca ricca di spiagge incontaminate e di posti in cui divertirsi. Scopriamo i notevoli vantaggi per chi deciderà di acquistare questo itinerario nei prossimi mesi.

Corfù 2024: quanto dura il soggiorno e per quali periodi è valido

L’offerta prevede voli diretti andata e ritorno e tre notti in albergo a soli 76 euro a persona. Gli sposamenti costano 34 euro mentre il pernottamento ha un costo di 42 euro a testa. La struttura in questione si chiama Tzilios Studios ed è situata a 400 metri dalla spiaggia di Acharavi.

Inoltre è dotata di piscina e parcheggio gratuito. L’ideale sia per una coppia che per una famiglia alla ricerca di un po’ di relax facendosi cullare dal rumore delle onde del mare. La proposta è valida fino a settembre, ma in questi casi è sempre meglio affrettarsi per evitare che poi per un motivo o per un altro non si più valida.

Da quali aeroporti italiani è possibile partire

Un altro dettaglio importante è quello dell’aeroporto di partenza. L’esempio sopracitato contempla lo spostamento dallo scalo di Milano Bergamo. Chiaramente si può prendere il proprio volo per Corfù anche da altre località sparse in giro per l’Italia. Andiamo a vedere nella fattispecie quali sono.

Le partenze infatti sono previste anche dagli altri aeroporti di Milano e altre città d’Italia tra cui si possono annoverare Roma, Napoli, Verona, Bologna, Pisa, Torino, Bari e Venezia Treviso. Dunque la scelta è ampia, ma è bene precisare che anche il prezzo cambia. Con una buona ricerca però si può trovare il giusto compromesso che possa garantire risparmio e praticità.