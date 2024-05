Vitamina B12, tutti la trascurano ma sbagliano: mangia questi alimenti e vivrai 20 anni in più | La ricerca è chiara

Non tutti lo sanno, ma la vitamina B12 ha un ruolo fondamentale per la salute. Vediamo a cosa serve e quali alimenti assumere per averne a sufficienza.

La vitamina B12, anche conosciuta come cobalamina, è coinvolta in diversi importanti processi del nostro organismo. Nello specifico, è indispensabile per la formazione di globuli rossi sani e per la sintesi del DNA e della mielina (la guaina che ricopre e protegge le fibre nervose).

E’ anche coinvolta in alcuni importanti processi enzimatici ed è necessaria per il metabolismo degli acidi grassi e degli aminoacidi. La vitamina B12 favorisce, inoltre, la trasformazione dei nutrienti in energia e riduce lo stress aumentando il buonumore.

Avere una carenza di cobalamina, può avere conseguenze dannose sulla nostra salute. Non assumere abbastanza vitamina B12 può causare, ad esempio, una forma di anemia definita “perniciosa” e sintomi quali: pallore, debolezza, formicolio degli arti e affaticamento. Nei casi peggiori ci possono essere conseguenze anche sul sistema nervoso.

Per questa ragione, è fondamentale soddisfare il fabbisogno di vitamina B12 che, per gli adulti corrisponde a circa 2 – 2,4 mcg al giorno, quantità generalmente assunta seguendo una corretta alimentazione. Ecco cosa mangiare per assicurarsi la giusta dose di vitamina B12.

Carenza di vitamina B12: chi è più a rischio

Come abbiamo visto, sebbene sia piuttosto rara perché un’alimentazione varia ed equilibrata consente di assumerne una dose sufficiente, una carenza di vitamina B12 può avere serie conseguenze sulla salute.

Tra le categorie più a rischio, chi assume regolarmente determinati farmaci come, ad esempio, gli inibitori della pompa protonica o chi soffre di disturbi dello stomaco e dell’intestino tenue, come il morbo di Crohn e la gastrite atrofica. Rischiano un deficit di vitamina B12 anche i celiaci, i pazienti affetti da anemia perniciosa e chi segue una dieta vegana, considerato che al momento non esistono alimenti vegetali che soddisfano il fabbisogno di vitamina B12 dell’uomo. Ma allora come rimediare a una carenza da vitamina B12?

Deficit da vitamina B12: come rimediare

Il nostro organismo non è in grado di sintetizzare la vitamina B12 che, tuttavia, può essere integrata attraverso l’assunzione di alcuni alimenti. La troviamo in particolar modo in: carne, pesce, fegato, latte e uova. Inoltre, è contenuta in alcuni prodotti alimentari fortificati, come cereali per la colazione, muesli e altri prodotti alimentari.

Infine, la vitamina B12 può essere assunta attraverso l’uso di appositi integratori alimentari.