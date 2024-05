Cetriolo, lo hai sempre mangiato nel modo sbagliato: solo così ti dona 10 anni in meno | Usa questa spezia

Tipico della stagione estiva, il cetriolo è un ortaggio ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo, scopriamole insieme.

Ricchissimi di acqua, i cetrioli sono gli ortaggi simbolo della stagione estiva. Questa tipologia di verdura, presente in diverse forme e colori, oltre che essere buona e dissetante, presenta numerose proprietà benefiche per l’organismo.

Grazie alla presenza di sali minerali come potassio e fosforo, all’abbondanza di vitamine, tra cui, vitamina C, folati e vitamina K e di acido tartarico, i cetrioli sono dei validissimi alleati della salute.

Innanzitutto, sono eccellenti nel contrastare la stanchezza e la spossatezza causate dalla calura estiva, ma non solo, perché questi ortaggi nascondo altre preziosissime proprietà.

Vediamo quali sono e come mangiarlo per ottenere il massimo beneficio.

Le proprietà benefiche del cetriolo

Il cetriolo è un vero e proprio “cibo della salute”. Grazie all’elevato contenuto di acqua (95%), mangiare cetrioli ha un potente azione depurativa e diuretica sul nostro corpo. Essendo, poi, poveri di zuccheri, il consumo di cetrioli contribuisce a tenere sotto controllo la glicemia e il colesterolo in eccesso.

Questo ortaggio è anche un vero e proprio toccasana per l’intestino, sul quale ha un effetto rinfrescante, e per la pelle. Infatti, il cetriolo è noto a molti per il suo largo utilizzo in cosmesi per creme e lozioni cutanee. Il cetriolo è anche un potente antinfiammatorio e antiossidante e mangiato in un certo modo, contribuisce ad allungarci la vita.

Cetriolo: come mangiarlo per ottenere i massimi benefici

Il cetriolo è un ortaggio che può essere mangiato sia crudo che cotto, da solo o accompagnato da spezie varie. Secondo gli esperti, per ottenere il massimo beneficio dall’assunzione di cetrioli, è preferibile mangiarli crudi, così che, rimanga inalterato l’apporto di vitamine e Sali minerali e non vada persa la grande ricchezza d’acqua. Ancora meglio se i cetrioli vengono mangiati con la buccia, ricca di magnesio, potassio e silicio. Sono diversi gli usi in cucina. Ad esempio, possono essere mangiati crudi aggiungendo solo un pizzico di sale e olio, oppure, aggiungendoli ad un’insalatona di verdure di stagione, semi e frutta secca. Ma possono essere consumati anche abbinati alla carne di manzo, in una semplice zuppa o sotto aceto.

Sono tantissime le ricette con il cetriolo davvero appetitose, ma questo ortaggio tipicamente estivo non fa bene solo alla salute. Infatti, è ottimo anche per pulire il pavimento in modo naturale, senza l’utilizzo di prodotti chimici. In pochi lo sanno, ma Baste passare alcune fettine in modo circolare sul pavimento e poi risciacquare con dell’acqua tiepida per avere dei pavimenti profumati e luminosi.