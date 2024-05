Dieta del carciofo, perdi 2 kg subito e migliori la pressione del sangue | Lo puoi mangiare solo così

Tutti sappiamo che i carciofi sono validissimi alleati della salute, ma in pochi sanno che aiutano anche a sbarazzarsi dei chili di troppo e migliorare la pressione del sangue.

Sin dall’antichità, i carciofi sono noti e apprezzati per le loro incredibili proprietà benefiche. Pieni zeppi di minerali, soprattutto, potassio, contengono anche altre sostanze estremamente preziose per il nostro organismo.

Sono diversi i benefici che offrono al nostro corpo. Innanzitutto, mangiare carciofi offre un buon apporto di fibre ottime per il buon funzionamento dell’intestino e per ridurre il rischio di tumore al colon (tra i più diffusi al mondo).

Il carciofo aiuta anche a ridurre i livelli ematici di colesterolo, migliora il metabolismo e, grazie alle proprietà antiossidanti, aiuta a difendere l’organismo dall’azione dei radicali liberi. Ma non è tutto, perché mangiare carciofi fa bene anche alle ossa e al cervello, oltre che alla salute cardiovascolare.

Essendo poi poco calorici, con appena 33 kcal per 100 g, non fanno ingrassare, per cui, sono ideali per chi vuole perdere peso, senza però rinunciare al gusto.

Carciofi per dimagrire: come mangiarli

Per ottenere il massimo beneficio è consigliabile mangiare i carciofi crudi. Ovviamente, se freschissimi e tenerissimi. In questo caso, basta pulirli e tagliarli a strisce molto sottili e, infine, versarli in acqua e succo di limone, oppure a seconda delle preferenze personali, di arancia o melagrana. Prima di mangiarli, sarà sufficiente, scolarli e condirli con un filo d’olio extra vergine d’oliva, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Naturalmente, questa verdura è gustosissima anche da cotta e si prestano alla preparazione di una vasta gamma di piatti, soprattutto, contorni o per arricchire primi a base di pasta, riso o altri cereali.

Dieta del carciofo: controindicazioni

I vantaggi di mangiare carciofi sono indiscutibili, tuttavia, è necessario ricordare che quando si seguono regimi alimentari e dietetici di qualsiasi tipo, il rischio più grande è che non vengano forniti all’organismo i nutrienti essenziali di cui ha bisogno per svolgere le sue normali funzioni.

Ecco perché, prima di iniziare una qualsiasi dieta, è fondamentale rivolgersi ad uno specialista o, comunque, il proprio medico curante. Mangiare in modo non corretto può comportare seri rischi per la salute. In particolare, la dieta del carciofo è sconsigliata alle donne che allattano, a chi soffre di calcoli nella cistifelia e chi soffre di intolleranze.