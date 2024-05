Torta all’acqua light? La prepari in 5 minuti: tuo marito chiederà il bis | 30 calorie di bontà assoluta

La torta all’acqua light è un dolce soffice e leggero, perfetto anche per chi segue una dieta dimagrante. Ecco come prepararla e lasciare tutti a bocca aperta.

Sbarazzarsi dei chili di troppo non significa rinunciare per sempre ai dolci. Esistono, infatti, numerose ricette grazie alle quali è possibile realizzare dolci leggeri e a basso contenuto calorico, adatti anche a chi vuole perdere peso.

Un esempio, è la torta all’acqua light, un dolce davvero delizioso, ma allo stesso tempo leggero e facile da preparare.

Per realizzare una torta all’acqua light basta pochissimi ingredienti e, per la gioia di chi vuole mantenersi in linea senza rinunciare al gusto, non serve burro, zucchero raffinato e uova.

Il procedimento è velocissimo e il risultato lascerà tutti a bocca aperta.

Torta all’acqua light: come si prepara

La torta all’acqua è un morbidissimo dolce che si prepara in pochissimo tempo e con pochissimi ingredienti. Grazie al suo bassissimo contenuto calorico, la torta all’acqua light è l’ideale per chi desidera perdere peso, ma non rinuncia a concedersi una dolce coccola.

Per preparare questo spettacolo di sofficità, gusto e leggerezza, basta miscelare pochissimi ingredienti, insomma, un vero e proprio gioco da ragazzi!

La ricetta della torta all’acqua light

Realizzare questo gustosissimo dolce è semplice e molto veloce. Basta avere a disposizione 250 gr di farina, 2 cucchiai di dolcificante, 280 ml di acqua, 70 ml di olio di semi di girasole, 1 bustina di lievito in polvere per dolci, 1 bustina di vanillina e una scorza d’arancia grattugiata. Considerato che per realizzare l’impasto di questo dolce ci vogliono davvero pochissimi minuti, il nostro consiglio è di accedere per prima cosa il forno a 180°. In una ciotola, poi, andrà versata l’acqua a temperatura ambiente alla quale andrà aggiunto il dolcificante, poi l’olio e, infine, la farina setacciata poco per volta. Una volta mescolato tutto per bene, basterà unire la scorza d’arancia e lavorare tutto fino ad ottenere un composto liscio, denso e omogeneo, al quale andrà aggiunto il lievito e la vanillina ben setacciati.

Il composto va poi versato in una tortiera, preferibilmente dal diametro di 22 centimetri e foderata di carta da forno, e infine infornato con forno a 180° per 40 minuti. A tempo di cottura ultimato, non resterà che sfornare il dolce e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. A piacere, la torta all’acqua light, può essere spolverizzata con dello zucchero a velo, in tutti i casi sarà una sorpresa golosissima per tutti gli ospiti!