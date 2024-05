Dieta Grana Padano, ora puoi farla anche tu: perdi subito 4 kg e una taglia | Attieniti a questa regola

Una dieta in gran voga di recente è quella del Grana Padano. I risultati sono incredibili, basta attenersi a questa regola.

Il Grana Padano è, senza dubbio, un must have della cucina italiana. Conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore intenso e aromatico, offre diversi benefici alla nostra salute.

Ricco di proteine ad alto valore biologico, vitamine (in particolare vitamina A e vitamina B12) e minerali come il calcio, il fosforo e lo zinco è un vero e proprio toccasana per l’organismo. In particolare, è utile per la costruzione e la riparazione dei tessuti del corpo.

Trattasi di un valido alleato per la salute delle ossa e dei denti, è essenziale per la formazione dei globuli rossi e il funzionamento del sistema nervoso, contribuisce a regolare i livelli di zucchero nel sangue e aiuta a migliorare il sistema immunitario.

Inoltre, secondo quanto emerso da un recente studio condotto dal team di esperti del portale Educazione Nutrizionale Grana Padano, questo formaggio sarebbe un ottimo strumento per perdere peso.

Come perdere peso con la dieta del Grana Padano

Secondo un recente studio condotto dal team di esperti del portale Educazione Nutrizionale Grana Padano, questo formaggio è un valido alleato nella gestione del peso.

La dieta del Grana Padano è un programma adatto alle persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni in eccesso ponderale o normopeso con circonferenza addominale eccedente gli 88 cm nelle donne e i 102 negli uomini, a patto che, non soffrano di alcun tipo di patologia che richieda uno stretto monitoraggio clinico. Il programma che può contribuire a perdere il 10% del peso, la normalizzazione della circonferenza addominale, oltre che un maggiore benessere generale, ovviamente, non prevede che si mangi solo formaggio, ma è molto bilanciato e vario ed è personalizzato in base a età, sesso, peso e altezza, cm del punto vita, attività svolte durante la giornata e tipo di fame. Vediamo come ottenerla.

Dieta del Grana Padano: come averla

Come abbiamo anticipato, la dieta del Grana Padano prevede un programma personalizzato in base a età, sesso, peso e altezza, cm del punto vita, attività svolte durante la giornata e anche tipo di fame del paziente.

Per ottenerla, basta compilare un semplice questionario e inserire il proprio indirizzo email, sulla pagina “La dieta del Grana Padano”. Il servizio è totalmente gratuito ed offre una dieta personalizzata, semplice e gustosa, ottima per chi vuole imparare a mangiare bene con un’alimentazione completa.