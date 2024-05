Estate a Cuba 2024, con meno di 1000€ soggiornerai in un posto paradisiaco: pochi posti disponibili | Prenota da qui

Grazie a questa straordinaria offerta è possibile andare a Cuba senza spendere cifre folli. Tutti i dettagli della sistemazione da sogno.

L’estate alle porte e con lei la voglia di andare in spiaggia. Negli ultimi anni però passare delle rilassanti vacanze cullati dalle onde del mare sembra diventato di gran lunga più difficile per ovvi motivi economici.

I prezzi delle principali località balneari sono schizzati alle stelle in alta stagione e considerando che la maggior parte degli italiani ha le ferie in quel periodo è difficile abbattere i costi e spesso si deve rinunciare.

Niente paura però, quest’anno con un po’ di lungimiranza potrete partire e andare in un luogo a dir poco spettacolare grazie ad una proposta da non perdere pubblicata dal noto portale piratiinviaggio.it.

Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Tenetevi forte che con meno di 1.000 euro potrete andare dall’altra parte del mondo in un vero e proprio paradiso tropicale spendendo meno di tante mete nostrane.

Prezzo finale del pernottamento e i vari servizi inclusi

Si tratta di Cuba dove con 959 euro a persona (il prezzo può leggermente variare in base al periodo) potrete beneficiare dei voli andata e ritorno per Varadero e di un soggiorno all inclusive in un resort a 4 stelle dell’eccellente catena spagnola Iberostar situato a due passi dal mare. Ma non è tutto, l’offerta contempla altri notevoli vantaggi.

Ad esempio è disponibile il transfer A/R dall’aeroporto all’hotel oltre che l’accoglienza e l’assistenza presso lo scalo isolano. Si tratta di un itinerario che calza a pennello per le coppie, ma anche per gruppi non molto folti (in generale sono ammessi solo adulti). A rendere ancora più appetibile il tutto è la possibilità di poter partire da diverse località del Bel Paese.

Le possibili date e le opzioni di partenza

Infatti si può partire da Milano, Roma, Venezia, Bologna e Napoli per raggiungere il lussuoso Iberostar Playa Alameda Adult Only e si può godere dell’ottimo prezzo da maggio 2024 a gennaio 2025. Dunque, chi può partire dopo l’estate italiana può farlo tranquillamente visto che lì troverà sole e bel tempo praticamente tutto l’anno.

Andando nello specifico un esempio di pacchetto per due da Milano con partenza il 26 giugno e ritorno il 4 luglio viene 959 euro a persona per un totale di 1.918 euro che per una vacanza di coppia è abbastanza conveniente. Insomma non resta che scrutare la proposta e capire quando prenotare in base alle proprie esigenze.