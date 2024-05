Muffin light, con soli 5 ingredienti li può mangiare anche tuo zio: solo 45 calorie | Ecco il dolce della domenica

I muffin light sono dei golosissimi dolcini adatti anche a chi segue una dieta dimagrante. Vediamo allora come realizzarli.

In vista dell’estate sono tante le persone che cercano di sbarazzarsi velocemente dei chili di troppo. Come sempre, ricordiamo che per perdere peso è fondamentale praticare una regolare attività fisica, ma soprattutto, seguire una corretta alimentazione.

Spesso, questo viene visto come un periodo di sacrifici e rinunce, eppure, non è sempre così. Infatti, anche chi segue un’alimentazione corretta può concedersi una coccola ogni tanto, e gustarsi un delizioso dolcino light.

I muffin light, ad esempio, sono l’ideale per chi vuole perdere peso, senza però rinunciare al dolce sapore del cioccolato. Ecco la ricetta.

Muffin light al cioccolato

Seguire una corretta alimentazione non significa necessariamente dover rinunciare ai piaceri dei dolci. Con alcuni accorgimenti, infatti, è possibile assecondare anche il desiderio di mangiare qualche dolcetto. Esistono numerose ricette per realizzare dolci a bassissimo contenuto calorico. Un esempio, sono i muffin light a base di cioccolato.

Uno spuntino ideale per concedersi una coccola a colazione o come spuntino pomeridiano. Questi dolcetti sono preparati con acqua, cacao amaro e nocciole e sono eccellenti per fare il pieno di energia a colazione o a merenda.

La ricetta dei muffin light

Per realizzare i muffin light al cioccolato e nocciole bastano pochissimi ingredienti:

• 200 gr di farina

• 50 gr di zucchero

• 10 gr di cacao amaro

• 5 gr di lievito

• 7 gr di nocciole

• 40 gr di olio di semi

• 1 bicchiere di acqua

Realizzarli è davvero molto semplice e veloce. Innanzitutto, bisogna unire insieme tutti gli ingredienti secchi e mescolarli con cura. Successivamente, si dovrà aggiungere l’olio di semi e un bicchiere di acqua, in modo che venga fuori un impasto fluido. Dopo aver amalgamato per bene il composto, basterà versarlo nella teglia da muffin o nelle forme singole e poi infornare tutto in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. I muffin light leggeri contengono pochissime calorie e sono adatti a chi si trova spesso a fare i conti con i vestiti che non entrano più. Per chi non va matto per il cioccolato, ricordiamo infine, che esiste una versione alla carota o al pistacchio. In questo caso, basterà sostituire le nocciole e il cacao amaro con circa 250 gr di carote o pistacchi, finemente tritati utilizzando un mixer da cucina.