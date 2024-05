Zara, assunzioni imminenti: con questi requisiti il contratto lo firmi da lunedì |Bonus e stipendi da oltre 2.000€

Chi sogna di lavorare nel settore dell’abbigliamento farebbe bene a non lasciarsi sfuggire le nuove offerte di lavoro Zara. Ecco come fare.

Zara è una nota catena di abbigliamento fast fashion. Fondata in Spagna nel 1975 da Amerigo Ortega e la moglie Rosalia Mera, Zara si occupa della vendita di linee moda pret – a – portet per donna, uomo e bambino, oltre che di scarpe, accessori e beauty.

Il noto marchio di abbigliamento e accessori è, attualmente, presente in ben 93 paesi nel mondo e vanta una rete di oltre 2.200 punti vendita. Tuttavia, essendo un gruppo in continua crescita è sempre alla ricerca di novo personale da inserire nel proprio organico.

Le figure ricercate sono diverse, per varie sedi in Italia e vanno dagli addetti alle vendite, ai visual merchandiser e così via. Di seguito vediamo nel dettaglio i profili maggiormente ricercati e come candidarsi all’offerta.

Nuove assunzioni Zara: i profili maggiormente richiesti

La nota insegna della moda retail è una realtà solida e in continua espansione. Per questo motivo, Zara è spesso alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Le ricerche riguardano non solo persone con esperienza pregressa, ma le selezioni sono aperte anche a giovani diplomati, laureandi o neo laureati.

Nello specifico, la ricerca riguarda soprattutto addetti alle vendite e visual merchandiser e interessa decine di punti vendita sparsi sul territorio nazionale. I requisiti richiesti dalla nota azienda di moda spagnola sono diversi in base al profilo desiderato. In linea generale, è ben gradita una buona predisposizione a lavorare in team e al contatto con la clientela, oltre che passione per il settore. Servono, inoltre, flessibilità, disponibilità a lavorare su turni, buone doti di comunicazione e forte motivazione.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Zara

Le offerte di lavoro Zara sono davvero numerose e riguardano diverse sedi in tutta Italia, da nord a sud. Candidarsi è piuttosto semplice. Basta accedere al sito web dell’azienda e accedere alla sezione dedicata alle carriere “Zara Lavora con Noi”. Qui sarà possibile verificare tutte le posizioni attualmente aperte e le sedi di lavoro. Una volta, individuata la posizione desiderata non resterà che rispondere online all’annuncio e allegare il proprio curriculum vitae.

Qualora, non dovesse essere una posizione di interesse, è possibile comunque inviare una candidatura spontanea, in vista di future assunzioni. I candidati il cui profilo dovesse risultare idoneo vengono ricontattati per un primo colloquio conoscitivo dal settore Risorse Umane del gruppo.