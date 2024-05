Arancia rossa, inizia a bere un bicchiere e perderai 3 kg: non andare oltre queste indicazioni | Rischi l’effetto contrario

Le arance rosse sono ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo, anche se in pochi sanno che sono delle valide alleate anche per dimagrire.

Note per il caratteristico colore della loro polpa, le arance rosse sono ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo. In particolare, secondo diversi studi scientifici, questo tipo di agrume grazie alla presenza di vitamina C, superiore rispetto a quella presenza negli altri tipi di arance, ha incredibili proprietà antiossidanti.

A queste si aggiungono proprietà antitumorali e antinfiammatorie, inoltre, secondo gli esperti l’arancia rossa sarebbe un valido alleato per ridurre il colesterolo cattivo. Mangiare o bere succo di arance rosse, aiuterebbe anche a combattere la pressione alta, a prevenire i calcoli renali e a difendere la salute dello stomaco e della vista.

Insomma, oltre ad essere dei frutti deliziosi, le arance rosse offrono non pochi benefici al nostro organismo e, anche se in pochi lo sanno, sono utilissime anche per dimagrire.

Arancia rossa: un alleata nella perdita di peso

Oltre che essere davvero deliziose, le arance rosse sono ricche di proprietà incredibilmente benefiche per la nostra salute e sono utilissime anche nella perdita di peso. Spremute o mangiate crude, sono perfette per chi desidera sbarazzarsi dei chili di troppo.

Essendo poco caloriche e piene zeppe di fibre, sono un ottimo alimento da inserire in un regime alimentare dietetico. Inoltre, donano immediatamente un senso di sazietà, aiutando a controllare gli attacchi di fame improvvisi. Stando ai risultati di una recente ricerca scientifica che ha coinvolto per più di 20 anni quasi 133 mila adulti, il consumo di arance rosse sarebbe strettamente collegato ad una maggiore perdita di peso.

Le arance rosse fanno dimagrire: le evidenze scientifiche

In pochi lo sanno, ma le arance rosse sono dei validissimi alleati nella perdita di peso. A confermarlo uno studio scientifico, durato oltre 20 anni, che ha visto coinvolti quasi 133 mila adulti e ha evidenziato come bere mezzo litro di spremuta di arance rosse ogni giorno sia in grado di ridurre significativamente il grasso addominale e inibisce l’aumento di peso corporeo e dei depositi di grasso. Il consiglio degli esperti, affinché si possano ottenere i massimi benefici, è di consumarle a colazione o come spuntino pomeridiano, senza superare le dosi indicate. In questo caso, infatti, l’assunzione potrebbe essere controproducente.

In conclusione, ricordiamo che sebbene siano dei validi alleati nella lotta ai chili di troppo, non basta assumere arance rosse per dimagrire velocemente, ma è necessario adottare uno stile di vita sano e praticare una regolare attività fisica.