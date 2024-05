Dolci per feste 2024, non spendere più tanti soldi: con 2€ prepari dei tartufini buonissimi | Il bis è assicurato

Sono tantissime le ricette di dolci per le feste facili da realizzare e davvero super convenienti. Ecco come realizzare dei deliziosi tartufini, senza troppa fatica né soldi.

Un’eccellente idea i propri ospiti a bocca aperta è, senza dubbio, preparare dei dolci fatti in casa. Sono davvero tantissime le ricette utili a realizzare dei dolci incredibilmente gustosi in pochissimo tempo e senza l’uso di tanti ingredienti.

Dei deliziosi dolci, facili e veloci da realizzare, sono i tartufini al cioccolato. Perfetti in tutte le stagioni, sono l’ideale per concludere un pranzo in compagnia di amici o per concedersi una gustosa coccola per merenda.

Per preparare i tartufini non c’è bisogno di cottura e anche non dovessi riuscire a dare loro una forma perfetta, niente paura! Perché avranno comunque un sapore eccezionale.

Come realizzare dei buonissimi tartufini: ingredienti

I tartufini al cioccolato sono dei deliziosi e morbidi pasticcini, perfetti, in tantissime occasioni. Realizzare questi golosi pasticcini è davvero molto semplice e veloce e richiede l’utilizzo di pochissimi ingredienti.

Basterà del cioccolato fondente, della panna e, in base alle preferenze personali, della granella di frutta secca, del cacao amaro in polvere o del cocco grattugiato per ricoprirli.

Tartufini al cioccolato: preparazione

Come abbiamo anticipato, preparare i tartufini al cioccolato è davvero facilissimo. Basta sciogliere il cioccolato spezzettato in una ciotola resistente al calore e, poi, aggiungerlo alla panna calda. Una volta mescolato il tutto, basta far raffreddare il composto per circa 30 minuti e poi lasciarlo riposare in frigo, mescolando di tanto in tanto, per circa un’ora e mezza, o comunque, fino a che non risulti abbastanza duro da poter essere lavorato.

Con l’aiuto di due cucchiai, bisogna creare tante palline di cioccolato e sistemarle su un foglio di carta forno. Successivamente, basterà arrotolare tra le mani ogni pallina e lasciarla cadere dentro un piatto fondo dove è stata prima sistemata la granella di nocciola o pistacchio, il cocco grattugiato o il cacao amaro in polvere. Basterà scuotere il piatto per rivestire per bene i tartufini che andranno, poi, coperti con della pellicola e tenuti in frigo fino al momento di servirli. Per velocizzare l’operazione è possibile mettere a rassodare le palline di cioccolato anche in freezer, anziché, in frigo. Ricordiamo, infine, che sistemando i tartufi al cioccolato in un apposito contenitore ermetico, possono essere conservati in frigo fino a due settimane o, all’occorrenza si possono congelare.