Test di QI, se individui il cuore rosso ti dovranno chiamare ‘genio’ | Solo l’1% riesce a risolverlo in 7 secondi

Metti alla prova il tuo QI con questo test. Se individui il cuore rosso sei un vero ‘genio’. Solo in pochi riescono a risolverlo.

Sono tantissimi gli utenti che mettono alla prova il proprio livello di intelligenza sottoponendosi a test visivi online. Ce ne sono di diversi tipi, dai più semplici a quelli più complessi, in tutti i casi l’ostacolo più difficile da superare è il tempo.

Indipendentemente dalla difficoltà, infatti, a fare la differenza nell’identificare il proprio livello di intelligenza, è spesso il tempo limitato.

Di gran voga, in questo momento, è un test apparentemente molto semplice, che in realtà può essere risolto solo dalle menti più allenate nel tempo prestabilito. Vediamo di seguito di cosa si tratta e se anche tu può essere considerato un vero ‘genio’.

Test QI: sei un vero ‘genio’?

Durante la pandemia da Covid abbiamo imparato a conoscere i test visivi attraverso i quali nei momenti di down cercavamo in molti di tenere allenata la nostra mente. Ancora oggi, i test per misurare il proprio quoziente intellettivo sono di gran voga e, anche se alcuni sembrano apparentemente semplici e alla portata di tutti, a fare la differenza è spesso il tempo impiegato per trovare la soluzione.

Uno particolarmente intricato è quello che consiste nell’individuare un cuore nascosto tra diverse decine di lumache colorate. Un rompicapo parecchio divertente, ma non certo alla portata di tutti, considerato che per risolverlo bisogna impiegare meno di 15 secondi. Solo chi riesce a trovare la soluzione in meno di 15 secondi, potrà considerarsi un vero ‘genio’. Nell’immagine, realizzata dal vignettista The Dudolf noto per le sue creazioni che mettono alla prova occhi e mente, è davvero difficile individuare in pochi secondi il cuoricino mimetizzato tra decine e decine di lumachine colorate.

La soluzione al test

Per scovare nel tempo stabilito il cuoricino nascosto tra centinaia di lumache serve davvero un occhio molto attento ed allenato. Del resto la similitudine tra i colori delle lumache e del cuoricino, rende l’operazione ancora più complessa.

Dunque, niente paura se l’esito del test dovesse essere negativo. C’è sempre la possibilità di mettersi alla prova con altri rompicapo simili e magari, ritentare in futuro. A chi, invece, proprio non riesce a far a meno della soluzione suggeriamo di guardare con attenzione in alto a sinistra. Il cuoricino che stai cercando è fucsia è nascosto proprio sotto una lumachina di un colore simile.