Hai un lavandino in acciaio? Non usare più prodotti costosi: la soluzione costa meno di 0,30€ | Provala subito

Tenere perfettamente pulito e lucido un lavandino in acciaio può essere un’operazione impegnativa e parecchio costosa. Fortunatamente esiste un modo per risparmiare fatica e denaro.

Sebbene, l’acciaio sia un materiale piuttosto resistente, affinché risulti sempre lucido e pulito è necessario che abbia una corretta manutenzione.

Il lavandino in acciaio ha eccellenti caratteristiche, tra cui certamente l’aspetto lucido, tuttavia anche questo non dura a lungo senza le giuste accortezze. Su di esso, infatti, possono rimanere diversi tipi di sporco, come impronte e macchie di calcare, e rimuoverli può essere piuttosto impegnativo oltre che economicamente dispendioso.

In commercio, esistono tantissimi prodotti per la pulizia dell’acciaio inossidabile. Spesso, però, questi prodotti oltre ad essere parecchio costosi, sono pieni zeppi di sostanze chimiche nocive alla salute dell’ambiente e dell’uomo.

In più, l’utilizzo costante di questi prodotti può rivelarsi, a lungo andare, dannoso anche per il lavello stesso. Ecco perché può essere utile conoscere alcuni rimedi totalmente naturali e molto economici, per tenere perfettamente pulito e di bell’aspetto un lavandino in acciaio.

Rimedi naturali ed economici per pulire un lavandino in acciaio

I metodi per tenere perfettamente pulito un lavandino in acciaio senza necessariamente usare prodotti costosi e pieni zeppi di sostanze chimiche sono davvero tanti.

Una efficace soluzione per smaltire anche lo sporco più resistente è l’aceto. Grazie alle sue proprietà, l’aceto è un validissimo alleato per sgrassare e lucidare perfettamente un lavandino in acciaio, senza troppa fatica né denaro. Basta spruzzare un po’ di prodotto su tutte le superfici del lavello e lasciarlo agire per qualche minuto. Successivamente, sarà sufficiente risciacquare accuratamente e poi lucidare con un panno morbido e asciutto. Un altro valido alleato è il bicarbonato di sodio. In questo caso, bisogna cospargere la soda sulle parti del lavandino da pulire, lasciarla agire per qualche minuto e poi risciacquare con cura e lucidare con un panno morbido. I due rimedi possono essere usati anche in combo, soprattutto, in caso di sporco ostinato. Non va dimenticato, poi, il succo di limone, efficace soprattutto ad eliminare le macchie di ruggine, igienizzare e deodorare il lavello.

Altri accorgimenti per un lavandino perfetto

Per avere un lavello in acciaio sempre perfetto è fondamentale evitare l’utilizzo di qualsiasi oggetto possa graffiarne la superficie.

In particolare, è sconsigliato l’uso di spugne abrasive o spazzole metalliche. Meglio optare per una spugna o un panno morbido, specialmente se realizzato in microfibra.