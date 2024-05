Hai questa bottiglia di vetro in casa? Non gettarla via per nessun motivo: vale oltre 400€ | Controlla subito

Le bottiglie di vetro si prestano molto bene ad essere riciclate. Con un po’ di manualità e un pizzico di fantasia ci si può anche guadagnare un bel gruzzoletto.

Attualmente, il tema del riciclo degli oggetti che non usiamo più è molto sentito, considerato che può aiutarci a risolvere molti dei problemi creati dal moderno stile di vita prettamente consumistico.

Riciclare è un processo davvero semplice ed alla portata di tutti, inoltre, con un po’ di manualità e un pizzico di fantasia è possibile trasformare degli oggetti comuni in vere e proprie opere d’arte.

Sono tantissimi gli oggetti che si prestano davvero molto bene ad avere nuova vita, tra questi certamente le bottiglie di vetro. Vediamo allora come trasformare una bottiglia di vetro in un capolavoro e, magari, guadarci un bel gruzzoletto!

Perché riciclare le bottiglie di vetro

Riciclare, oltre che essere un processo davvero molto semplice, è un vero e proprio toccasana per la salute del nostro Pianeta e, ovviamente, per quella dell’uomo. In più, dare nuova vita ai vecchi oggetti che altrimenti avremmo buttato, può essere parecchio gratificante, non solo sotto l’aspetto personale ma anche sotto l’aspetto economico.

Infatti, con un po’ di manualità e un pizzico di fantasia è possibile creare delle vere e proprie opere d’arte che messe in vendita potrebbero farci guadagnare un bel po’ di soldini. Ad esempio, esistono tantissime idee molto simpatiche per riutilizzare le bottiglie di liquore, di vino o di birra.

Bottiglie di vetro: alcune idee per riciclarle

Con le bottiglie di vetro è possibile creare tantissimi oggetti davvero molto originali. Ad esempio, si può trasformare una comunissima bottiglia di vetro per il vino in una bellissima lampada da tavolo. Una volta, praticato un foro sul lato della bottiglia sarà sufficiente inserire un filo di luci (tipo quelle che vengono utilizzate per addobbare l’albero di Natale) ed il gioco è fatto! Bella anche l’idea di trasformare le vecchie bottiglie di vetro in eleganti portacandele o dei comodi bicchieri. In questo caso, però, sarà necessario avere a disposizione un kit per tagliare il vetro. Meno facile da realizzare considerato che bisogna essere abbastanza pratici con la saldatrice, ma sicuramente un’idea di riciclo che lascia tutti a bocca aperta, è il lampadario con le bottiglie di vetro.

Ancora più ingegnoso il progetto di un contadino cinese, Ma Yanju, che con 66 bottiglie di birra, collegate con una serie di piccoli tubi e poggiate su una tavola di legno ricoperta da un foglio di alluminio, è riuscito a creare un utilissimo pannello solare, grazie al quale riesce a fornire acqua calda per tutta la sua famiglia. Insomma, una prova concreta di come le bottiglie che normalmente gettiamo nel cassonetto, possono avere nuova vita!