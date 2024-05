Sei intollerante al lattosio? Ecco il dolce giusto: la torta bounty con meno di 200 calorie | In 10 minuti è pronta in tavola

Per chi vuole assaporare una torta bounty dal gusto leggero questa è la ricetta giusta. Ecco come prepararla in pochi minuti.

Le torte sono tra le prelibatezze a cui in pochi riescono a resistere. D’altronde dietro la loro preparazione c’è una storia fatta di passione e dedizione e ciò le rende per certi versi ancora più speciali.

Al tempo stesso è innegabile che non si possano mangiare costantemente tutti i giorni visto che contengono zuccheri e altri altri prodotti che non sono propriamente salutari. Col passare degli anni però sono state ideate delle ricette light che comportano un “peccato” minore.

È il caso della torta bounty senza latte, come riportato dalla pagina Instagram @unblogsenzalattosio, che quindi consente di evitare il lattosio, sostanza a cui non poche persone sono intolleranti. Questa preparazione può essere decisamente calzante per chi ha voglia di un dolce non estremamente eccessivo.

Dunque, vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzarla e qual è il processo da seguire per potarla a termine. Non si tratta di un composizione difficile e ciò la rende adatta anche a chi non ha troppa dimestichezza con la pasticceria.

Quali ingredienti servono per prepararla

Ingredienti per la base al cioccolato:

3 Uova

100 gr Zucchero

150 gr Cioccolato Fondente

80 ml Olio di Girasole

110 gr Farina

8 gr Lievito

Ingredienti per la crema al cocco:

400g Ricotta senza lattosio

100ml Latte di Cocco

80 gr Zucchero

120g Cocco Rapè

Ingredienti per la parte superiore al cioccolato:

200 gr Cioccolato Fondente

100 ml Panna senza lattosio o vegetale

Il procedimento da seguire per realizzarla

Per quanto riguarda il procedimento di preparazione bisogna montare in una ciotola uova e zucchero e aggiungere il cioccolato fuso, l’olio di semi, la farina e il lievito. Successivamente va versato in una tortiera da 24-26 cm ed informato a 180° per circa una mezz’oretta. In un altro recipiente va invece mescolata la ricotta con il latte di cocco, lo zucchero ed il cocco.

L’ultimo passaggio prevede la realizzazione della ganache al cioccolato facendo sciogliere le tavolette di cioccolato con la panna e lasciando raffreddare. Nel momento in cui la base della nostra torta sarà ben fredda, è bene tagliare la parte superiore oppure va girata al contrario. Una volta arrivati a questo punto vanno messi in ordine prima lo strato di crema al cocco e poi lo strato al cioccolato. Concluso il tutto, non resta che mettere in frigo per qualche ora per poi lasciarsi andare all’assaggio della torta.