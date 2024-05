Torta all’arancia, ora i nipoti te la chiederanno tutti i giorni: buonissima con sole 60 calorie | la prepari in 7 minuti

La torta all’arancia è un dolce delizioso adatto al palato di grandi e piccini. Bastano pochi minuti per lasciare tutti a bocca aperta!

Chi è alla ricerca di una torta facile e veloce da preparare e allo stesso tempo deliziosa, farebbe bene ad appuntarsi quella della torta all’arancia.

Con il suo intenso aroma di agrumi questo dolce piace davvero a tutti, sia grandi che piccini, ed è una ghiotta proposta sia per la colazione che per la merenda. Soffice e profumata, servono davvero pochi ingredienti e si preparare in una manciata di minuti.

Questo goloso dolce può essere realizzato con succo d’arancia, buccia grattugiata nell’impasto e glassata con uno sciroppo di arance, fatto con il succo filtrato di questo agrume e zucchero velo. Una torta unica, ricca di vitamine e sana.

Insomma, si tratta di una torta semplicissima, di cui però, una volta provata, nessuno riesce più a fare a meno!

Torta all’arancia: come si prepara

La torta all’arancia è un’idea semplice e veloce, capace di lasciare tutti a bocca aperta! Per cominciare, occorre preparare l’impasto mescolando uova (circa 3), zucchero semolato (150 g), buccia (2) e succo d’arancia (150 g), olio di semi di girasole (100 g), farina 00 (250 g) e lievito in polvere per dolci (8 g). Una volta ottenuto un composto omogeneo, sarà sufficiente infornarlo in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti. Per ottenere un dolce particolarmente alto e soffice, consigliamo uno stampo da 18 cm di diametro, mentre per un aspetto più classico andrà bene anche uno da 22 cm di diametro.

A cottura ultimata, basterà lasciar raffreddare il dolce per qualche minuto e spolverizzarlo con dello zucchero a velo.

Torta all’arancia: come servirla

Morbidissima e profumata, la torta all’arancia è adatta a diversi tipi di occasione. Può essere proposta come colazione, come merenda per i nipotini o come dolce di fine pasto per gli ospiti. Per servire la deliziosa torta all’arancia come dessert, basterà impiattare le fettine di dolce con un ciuffo di panna montata. Chi vuole rendere ancora più stuzzicante questa delizia, può aggiungere poi delle gocce di cioccolato fondente o delle scorze d’arance candite all’impasto.

La torta all’arancia può anche essere glassata con uno sciroppo a base di zucchero e succo d’arancia filtrato. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e seguendo il procedimento passo passo, il risultato lascerà tutti a bocca aperta!