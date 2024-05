Deodorante fai da te, ora dici addio a marchi costosi | Con un goccio di questo prodotto sarai al top: è naturale

Chi ama il fai da te e i rimedi naturali sarà felice di sapere che esiste un modo per realizzare da soli il deodorante e dire addio una volta per tutte a prodotti pieni zeppi di sostanze chimiche.

Il deodorante è, senza dubbio, fondamentale per l’igiene personale di tutti i giorni. Utile a prevenire l’insorgere di cattivi odori e ad idratare e nutrire la pelle, è possibile trovarne di ogni marchio e prezzo tra gli scaffali dei supermercati.

Eppure, esiste un semplice trucco per realizzare da soli il deodorante ed evitare di spendere tanti soldi per prodotti pieni zeppi di sostanze chimiche.

Chi ama il fai da te e i rimedi totalmente naturali, farebbe bene a prendere nota. Bastano pochissimi ingredienti e una manciata di minuti.

Come realizzare un deodorante da soli

In commercio esistono tantissimi tipi di deodorante, di diversi marchi e prezzo. Tuttavia, si tratta di prodotti pieni di sostanze chimiche non sempre sani al 100%.

Per fortuna, soprattutto, per chi vuole essere certo di utilizzare prodotti naturali e sicuri al 100% esiste qualche ricetta per realizzare da soli il deodorante. Il deodorante fai da te può essere realizzato in gel, polvere o spray, in base alle esigenze e i gusti personali. Bastano pochissimi ingredienti ed il gioco è fatto!

Ricette per un deodorante fai da te

Come abbiamo anticipato, realizzare un deodorante da soli è davvero semplicissimo. In più, esistono diverse ricette per creare un deodorante gel, piuttosto che in polvere o in spray. Chi preferisce il deodorante gel avrà bisogno di 100 gr di acqua, 0,5 grammi di gomma xantana (o gomma arabica o di guar), qualche goccia di olio essenziale o fragranza naturale, 10 gr di bicarbonato. Una volta raccolto tutto l’occorrente, basterà scaldare l’acqua e versare il bicarbonato e la gomma, avendo cura di mescolare energicamente. Successivamente, possono essere aggiunti gli oli essenziali e, infine, sarà sufficiente versare tutto in un apposito applicatore.

In casa, è possibile realizzare anche il deodorante spray. In questo caso, sarà sufficiente mettere 2 cucchiai di bicarbonato in un bicchiere di acqua e lasciarlo riposare per 24 ore. Infine, basta filtrare il tutto e aggiungere due gocce di succo di limone. Chi preferisce la versione in polvere dovrà procurarsi solo del bicarbonato di sodio e dell’amido di riso o mais, oltre che qualche goccia di olio essenziale. Per realizzarlo basterà mescolare le due polveri e aggiungere gli oli essenziali. Il composto può essere lasciato in un barattolino e applicato con una spugnetta.