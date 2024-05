Estate in Portogallo, con 53€ le Azzorre saranno la tua felicità: hotel a 4 stelle e divertimento assicurato | Prenota subito

Con un budget piuttosto alla portata è possibile trascorrere una splendida vacanza nelle splendide ed incontaminate isole portoghesi.

Vuoi passare l’estate all’insegna della natura? Allora non puoi che optare per le isole Azzorre. L’arcipelago appartenente al Portogallo è composto da nove isole principali e da numerosi isolotti minori, è situato nel cuore dell’Oceano Atlantico e ha tanto da offrire ai propri visitatori.

Dal mare alla montagna passando per le cascate, le foreste e i percorsi dove potersi lasciare a lunghi trekking senza dimenticare la flora e la fauna. A proposito di quest’ultima, ai più fortunati potrebbe capitare di imbattersi in spettacolari balene.

Dunque le motivazioni per recarsi in questi luoghi dal fascino incontaminato non mancano. Anzi, va aggiunta anche una ulteriore che potrebbe realmente far pendere ancor di più l’ago della bilancia in loro favore.

Infatti piratinviaggio.it ha scovato una sensazionale proposta di pernottamento relativa all’Isola di Terceira, che come si evince chiaramente dal nome è la terza isola per estensione di questo affascinante gruppo insulare.

Pacchetto volo e hotel per le Azzorre

La struttura selezionata è l’eccellente Terceira Mar Hotel (4 stelle) che si affaccia sulla Baia di Fanal. Possiede una splendida piscina cn acqua salata, un ampio giardino con le pame ed eleganti camere climatizzate con balcone privato e vista panoramica sul mare. A ciò vanno aggiunti anche la piscina coperta e il centro benessere.

Nel pacchetto sono comprese anche la colazione e l’opzione di cancellazione gratuita. Non siete ancora convinti? L’albergo possiede anche un bar e un ristorante panoramico in grado di rendere la vostra permanenza ancor più piacevole e incantata.

Le date e i possibili aeroporti di partenza

Una notte nel sopracitato hotel costa all’incirca 50 euro a persona e la proposta è valida per i mesi di maggio, giugno e luglio. Chiaramente più si va avanti e più bisogna fare i conti con dei leggeri sovraprezzi. D’altronde con l’avvicinarsi dell’alta stagione è più che fisiologica come tendenza.

L’ultimo nodo da sciogliere è quello relativo all’arrivo sull’isola. Dall’Italia non sempre ci sono dei voli diretti o meglio sono abbastanza rari. Probabilmente per colmare questa distanza è necessario uno scalo in Portogallo presumibilmente a Lisbona o ad Oporto i due scali principali del paese. Da non escludere che possano esserci dei collegamenti anche da alcuni punti della Spagna, ma per scoprire ciò è bene fare una ricerca approfondita anche per cercare di non sforare troppo con il prezzo.