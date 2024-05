Vacanza relax, in questi due posti potrai davvero eliminare lo stress: è tutto low cost | Ultimi tre posti disponibili

Si tratta di una nuova frontiera del turismo che permette alle persone di ritrovare se stesse e di dedicarsi al proprio benessere.

Il concetto di vacanza è ormai abbastanza variegato e può assumere numerose sfaccettature. Se un tempo era considerato esclusivamente l’atto di recarsi in un altro luogo durante le proprie ferie, oggi ha dei connotati davvero stupefacenti.

C’è chi parte per conoscere nuovi posti e nuove culture, chi per fare delle nuove esperienze ed attività e chi semplicemente per rilassarsi lasciando da parte la routine quotidiana. Ma anche in questo caso si possono aprire diversi orizzonti.

Per molte persone rilassarsi non è altro che sdraiarsi su una spiaggia o sulla cima di una una montagna e mangiare al ristorante mentre per altri può avere una connotazione di gran lunga più profonda ed articolata.

Concedersi una vacanza è infatti diventata l’occasione per ritrovare un po’ se stessi e per cercare di “disintossicarsi” da tutto lo stress dei ritmi della vita moderna. Ma in che modo è possibile fare ciò? Scopriamolo insieme.

Vacanza detox nel convento dei frati cappuccini

In primis evitando luoghi super affollati a favore di località più tranquille e magari immerse nella natura. A ciò va affiancato anche un andamento lento con dei tempi di riposo scaglionati durante la giornata e praticando delle attività rilassanti come la lettura, le passeggiate in mezzo al verde e la meditazione.

Come riportato da fanpage.it un esempio ideale di posto che si concilia al meglio con queste esigenze potrebbe essere il Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio. All’interno di questa struttura ogni ospite viene seguito personalmente con tanto di programma su misura ideato appositamente per lui. Dunque un percorso ad hoc per ritrovare la miglior forma sia fisica che mentale.

Mare e montagna tra allenamenti e trattamenti

Per gli amanti della montagna l’Adler Lodge Ritten nel cuore del Renon in Alto Adige è il compromesso ideale per gli amanti del pilates. Al contempo si può beneficiare anche del verde e di un’aria sanissima, che sono ovviamente due fattori che possono giocare un ruolo determinante ai fini del relax personale.

In questo contesto così salutare non può mancare il mare. Tra le proposte migliori spicca quella dell’Hotel de la Ferme in Corsica dove tra paesaggi selvaggi e incontaminati e percorsi all’avventura ce n’è per tutti i gusti. Anche diversi vip si lasciano andare alle località in cui ci possono assaporare tisane disintossicanti e cibi bio dopo escursioni, allenamenti, trattamenti e corsi di cucina.