Terme di primavera, se vivi in questo Comune potrai accedere anche di sera: costa pochissimo | Prenota entro domani

Andare alle terme di notte è un’esperienza davvero magica e chi vive in questo Comune può godere di questo momento pazzesco ad un costo piccolissimo.

Da sempre le terme sono il posto ideale per chi desidera staccare la spina e rilassarsi. Del resto, le calde acque termali, i massaggi rilassanti, lo spettacolo della natura intorno regalano un’esperienza davvero magica.

Nel nostro Paese, sono diverse le località che offrono la possibilità di vivere questo momento pazzesco. Da nord a sud è possibile trovare posti incantevoli dove potersi godere i benefici delle acque termali.

Ma dove andare per accedere anche di sera? Ecco un posto magnifico dove è possibile esaudire questo desiderio ad un costo piccolissimo.

Terme di notte: in questo Comune puoi vivere quest’esperienza

Il nostro Paese offre diversi posti in cui è possibile godere della bellezza della natura e dei benefici delle acque termali. Ma dove andare per vivere questa suggestiva esperienza anche di notte?

Tra i luoghi più indicati per poter vivere questo momento pazzesco, c’è senza dubbio la Grotta Giusti, come riportato da firenzetoday.it. Qui è possibile ammirare lo spettacolo naturale del cielo la notte dagli idromassaggi della enorme piscina. Sabato 11, 18 e 25 maggio, chi vive in questo Comune, può godere dei benefici delle acque termali tra assaggi di piatti e drink ricercati. Dalle 19 a mezzanotte il programma prevede: ingresso alla grotta termale di 20 minuti, bagno nella enorme piscina termale da 750 mq con idromassaggi subacquei e cascata energizzante, utilizzo dell’area Thermarium e bagno nel percorso termale Bioaquam con idromassaggi subacquei e accesso al “Bioaquam Pavillion” la nuova area relax di 310 mq. Bioaquam Café aperto con pagamento a consumazione.

Terme di notte: i migliori posti in Italia

Oltre alla Grotta Giusti ci sono altri incantevoli posti indicati per poter vivere questa magnifica esperienza ammirando le stelle. Ad esempio, le Terme dei Papi a Viterbo o le Terme di Chianciano. Molto frequentate ed apprezzate sono anche le Terme di Merano e le terme di San Giovanni. Tanti scelgono di trovare relax e benessere anche le terme di Colà Lazise, nell’incantevole parco della Villa dei Cedri.

Molto apprezzate sono, infine, le Terme di Saturnia, in Toscana, accessibili gratuitamente sia di giorno che di notte. Insomma, i posti da sogno dove poter godere dei benefici delle acque termali anche di notte, proprio non mancano e una volta provati non è possibile farne a meno!