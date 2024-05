Estate a Malta, con 69€ porti amici e parenti con te: la struttura è pazzesca | Sono rimasti gli ultimi 4 posti

Andiamo a scoprire il super pacchetto che con una spesa alla portata consente di trascorrere una piacevole vacanza sull’isola

Trascorrere qualche giorno al mare durante l’estate è un desiderio nemmeno troppo nascosto di tante persone. Sdraiarsi su una spiaggia facendosi cullare dal rumore delle onde è un piacere che almeno una volta durante la fase calda dell’anno bisogna concedersi.

Purtroppo però non sempre questa volontà si concilia con le proprie risorse economiche. D’altronde soprattutto nei mesi di luglio ed agosto i soggiorni al mare sono piuttosto onerosi. Ma è bene non disperare, in qualche modo si può comunque arrivare all’obiettivo.

Senza andare troppo lontano, a pochissimo dalla nostra penisola c’è Malta. La ridente isola situata tra la Sicilia e l’Africa ha tanto da offrire sia in termini di svago che di attività da poter fare. Ovviamente non mancano le spiagge e il mare pulito.

E proprio a questo proposito il noto portale dedicato piratinviaggio.it ha dato forma ad un pacchetto irrinunciabile a soli 69 euro a persona. Andiamo a scoprire di più in merito a questa proposta che ha quasi dell’incredibile.

Pacchetto volo+hotel per Malta a 69 euro

La struttura selezionata si trova presso la Baia di San Paolo a pochi metri di distanza dal maree e si chiama Tarona Guesthouse. Un pernottamento di notti per una coppia con colazione inclusa costa all’incirca 44 euro a testa. La proposta è valida praticamente per tutto il periodo estivo, ma chiaramente con l’avvicinarsi dell’alta stagione il prezzo potrebbe subire dei rialzi.

Il volo più economico invece parte dall’aeroporto di Venezia il 21 maggio e il ritorno presso il medesimo scalo è in programma due giorni dopo. Le date si possono cambiare in base alle proprie esigenze e non è detto che non se ne possano trovare altre al medesimo costo o comunque non troppo più dispendiose.

Tutti gli aeroporti italiani dai quali è possibile partire

Chi non abita nei pressi di Venezia però non deve preoccuparsi. I voli per Malta partono praticamente da tutta Italia e quindi basta solo selezionare quello più comodo rispetto alla propria residenza o domicilio ed il gioco è fatto.

Tra le opzioni ci sono naturalmente le grandi città come Roma, Napoli, Torino e Milano. Spazio però anche ad altri centri come Pescara, Pisa, Trieste, Perugia, Lamezia Terme, Trapani, Catania, Cagliari, Treviso e Bologna. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che bloccare il tutto e preparare i bagagli.