Carbonara light, preparati a leccare i baffi: solo 70 calorie e 0 sensi di colpa | Pronto in tavola in 4 minuti

La pasta alla carbonara è tra i piatti più amati e cucinati in Italia, ma per via dei condimenti piuttosto grassi è ricca di calorie. Ecco allora, una ricetta per prepararla in modo veloce e super leggero.

La pasta alla carbonara è tra i piatti più amati e apprezzati nel nostro Paese. Mangiata tanto anche all’estero, soprattutto, in Spagna e Portogallo, la carbonara viene spesso vista come un piatto molto ricco e tutt’altro che leggero.

Un etto di carbonara fornisce mediamente 565 kcal, 25 grammi di proteine, 79 gr di carboidrati e 17 grammi di grassi. Insomma, sebbene un piatto di pasta per quanto ipercalorico non possa da solo e mangiato di tanto in tanto, pregiudicare affatto la salute, è meglio non abusarne per evitare problemi di peso e di salute, tra cui le malattie cardiovascolari.

Fortunatamente, esiste un modo per gustare questa vera delizia senza minimamente intaccare la linea. Come? Ecco la ricetta per preparare la carbonara in modo veloce e leggero.

Come preparare una Carbonara light

La pasta alla carbonara è un piatto gustosissimo, unico nel suo genere. Tuttavia, la presenza di guanciale e formaggio lo rende anche parecchio calorico, un aspetto che non va sottovalutato per chi è attento alla linea. Sebbene, secondo gli esperti mangiare della pasta alla carbonara di tanto in tanto non rappresenti un rischio, con un apporto significativo di grassi, soprattutto, saturi e colesterolo, è meglio non abusarne per evitare problemi di peso e salute.

Per fortuna, esiste un modo per non rinunciare alla bontà della pasta alla carbonara senza eccedere con le calorie. Una buona idea per ridurre significativamente l’apporto calorico potrebbe essere, ad esempio, ridurre le quantità di guanciale e sostituire parte del pecorino con formaggi meno grassi. Inoltre, potrebbe essere valutato l’uso di pasta integrale.

Pasta alla carbonare: come bilanciare gusto e leggerezza

Sebbene, sia innegabile che la carbonara sia una vera e propria bomba calorica, facendo attenzione ad alcuni dettagli, può essere alleggerita e inserita, senza problemi, in una dieta equilibrata e consumati anche una volta a settimana.

Proprio come ha spiegato, come riportato da lacucinaitaliana.it, in una recente intervista, Valentina Schirò, biologa nutrizionista specializzata in scienze dell’alimentazione: “Essere a dieta non significa dover rinunciare a tavola al piacere delle cose buone, come gli spaghetti alla carbonara, ma riuscire a migliorarne l’impatto sulla linea e sulla salute”.