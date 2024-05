Dieta dello yogurt, perdi 10 kg in 2 settimane: prova costume superata in partenza | Possono seguirla tutti

Di recente è in gran voga la dieta dello yogurt. Chi l’ha provata dice di aver perso fino a 10 chili in due settimane. Vediamo come funziona.

Con l’arrivo dei primi caldi e della tanto temuta prova costume, in tanti cercano di sbarazzarsi dei chili di troppo in modo veloce.

Sebbene, dimagrire non sia proprio un’operazione facilissima, ma richiede impegno e sacrifici, esistono alcuni trucchetti per perdere peso abbastanza velocemente.

Ad esempio, di recente, sta attirando l’attenzione di molte persone la dieta dello yogurt. Chi segue questo regime alimentare, sostiene di aver perso fino a dieci chili in due settimane. Vediamo allora, come funziona.

Dieta dello yogurt: evidenze scientifiche

Diverse ricerche scientifiche hanno evidenziato come un pasto ricco di proteine contribuisca a fornire più energie e, quindi, a bruciare più velocemente calorie. In più, pare che lo yogurt dia un senso di sazietà che dura a lungo e, grazie al ricco contenuto di calcio, abbia un effetto positivo sulla combustione di grassi.

Uno studio avrebbe dimostrato che le donne che includono lo yogurt nella loro dieta siano in grado di perdere fino all’81 per cento in più di grasso della pancia.

Come funziona la dieta dello yogurt

La dieta dello yogurt è un regime alimentare che consente un dimagrimento molto veloce. Ha una durata piuttosto breve, fino a due settimane, e promette una riduzione del peso corporeo di circa 10 chili. Esistono svariate versioni di diete dello yogurt, anche se quasi tutte prevedono: una colazione a base di yogurt, accompagnato da una tazza di tè o caffè non zuccherato, come spuntino è consigliabile mangiare un frutto, uno yogurt oppure un succo, rigorosamente senza zucchero. A pranzo, deve essere a base di yogurt accompagnato da una piccola quantità di cereali integrali o altri tipi di carboidrati. Infine, la cena deve essere a base di proteine, pesce o pollo, con contorno di verdure.

Insomma, si tratta di un’alimentazione caratterizzata dal nutrirsi essenzialmente di yogurt e pochi altri alimenti, necessari per l’organismo. Ad ogni modo, già dopo una settimana è possibile godere dei primi risultati. Generalmente, dopo 5 giorni, la dieta dello yogurt mostra la possibilità concreta di perdere peso. In più, essendo lo yogurt un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo, in particolare, per la pelle. Infatti, già dopo pochi giorni si noteranno degli incredibili miglioramenti estetici.