Estate a Formentera, 17€ e soggiorni in un hotel all inclusive con vista mare | Puoi portare chi vuoi: ti regalano questa box

Un soggiorno nella splendida isole delle Baleari così economico è un’occasione più unica che rara. Come sfruttare questa ghiotta opportunità

In estate è praticamente impossibile rinunciare al mare. Tuttavia ci sono delle persone a cui non piace e che non si concedono questo piacere nemmeno una volta durante la stagione calda. Per tutte le altre invece scatta un’autentica ressa nella speranza di riuscire a rilassarsi almeno un po’ sulle rive di qualche spiaggia cristallina.

Per chi non ha intenzione di sostenere spese folli è possibile godersi un soggiorno in riva al mare praticamente a costo zero. Non resta che scrutare la proposta di piratinviaggio.it e lasciarsi travolgere da un pacchetto davvero irrinunciabile.

La meta prescelta è Formentera affascinante isola situata nell’arcipelago delle Baleari, meta ambita anche dai calciatori e i personaggi famosi. Solitamente non è così economica, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi, ma stavolta potrete pernottare senza accendere un mutuo.

Pronti a scoprire tutti i dettagli? Tenetevi pronti a prenotare il volo perché dopo quello che leggerete nei prossimi paragrafi sarà praticamente impossibile non lasciarsi tentare da questa pazza e strabiliante idea.

Formentera a soli 17 euro a notte: i dettagli del soggiorno

La soluzione in questione si chiama Illes Pitiuses. Trattasi di una guest house a conduzione familiare situata a Sant Ferràn, una posizione strategica che consente di raggiungere velocemente le diverse attrazioni dell’isola. La struttura offre camere doppie e per gruppo con bagno privato. Inoltre sono presenti un bar, un ristorante e un parcheggio gratuito.

Per i più temerari c’è la possibilità di noleggiare delle moto o delle biciclette. Il tutto a soli 17 euro a notte a testa per buona parte del periodo primaverile. Dunque entro giugno bisogna approfittarne, dopo di che inizia l’alta stagione è “la isla bonita” diventerà nuovamente fuori portata.

I pacchetti per 2 o 4 persone per i mesi di maggio e giugno

Dunque più si attende più la quotazione sale ma tutto sommato resta nella norma. Basti pensare che viaggiando in 4 una notte in data 13 giugno ha un costo di 48 euro a persona, che per una località turistica resta comunque conveniente.

La maggiorazione è ancora più corposa per le coppie che nel medesimo periodo devono sborsare 68 euro a testa. Chiaramente non potrebbe essere diversamente vista la logica non scritta secondo cui maggiore è il numero degli ospiti e meno si paga singolarmente. Dunque chi può è bene che parta a maggio.