Vacanze a Dubai, con soli 200€ volo più hotel da sogno: parti quando vuoi | Avrai anche un premio pazzesco

Grazie a questo incredibile pacchetto potrete raggiungere la lussuosa metropoli situata negli Emirati Arabi senza spendere un capitale.

Alzi la mano chi non ha mai desiderato una vacanza caratterizzata dallo sfarzo senza limiti. Chiaramente si tratta di un’esperienza che contempla un dispendio economico importante, ma non sempre a quanto pare.

In alcuni frangenti con cifre non propriamente esagerate è possibile concedersi un viaggio di questo tipo. Una delle mete che spicca sulle altre sotto questo punto di vista è senza alcun dubbio Dubai, che con i suoi immensi e moderni grattacieli sta guadagnando sempre più consensi.

E proprio in questa fase sul noto portale piratinviaggio.it sta spopolando un’offerta da capogiro per trascorre tre notti nella città asiatica che ormai ha assunto una connotazione decisamente internazionale. I voli A/R migliori sono però da e per Abu Dhabi.

Andiamo a scoprire i dettagli di questa proposta che non può essere affatto trascurata. D’altronde i due centri distano appena 90 minuti (ci sono diversi autobus che coprono la tratta) e ciò consente di poter realizzare una sorta di combo perfetta all’insegna del lusso.

Dubai a soli 200 euro: la combo volo+hotel

Partendo dal pernottamento, la struttura ricettiva selezionata è “La Quinta by Wyndham Dubai Jumeirah 4 stelle” che vanta un’ottima posizione e anche una gran bella piscina e di una palestra piuttosto attrezzata.

Di fatto si tratta di una soluzione costruita su misura per le coppie che con poco più di 200 euro a testa possono trascorrere 3 notti a Dubai senza doversi privare di nulla. Gli aeroporti italiani da cui è possibile partire spendendo di meno sono Roma Fiumicino e Milano Bergamo. Dal primo si può viaggiare con Wizz Air dal secondo con Air Arabia.

I servizi inclusi nella straordinaria offerta

Per la precisione da entrambi gli scali italiani ci sono anche dei collegamenti per Dubai. Ovviamente in questo caso è bene fare delle comparazioni per capire cosa conviene di più. La promo è disponibile per i mesi di maggio e giugno mentre da luglio i prezzi sono destinati ad aumentare.

Per il resto l’albergo ha un punteggio per quanto concerne le recensioni di 4.5/5 su TripAdvisor Traveller’s Choice e ciò la dice lunga su come sia il luogo ideale in cui poter godere di benessere e attenzioni. D’altronde non capita tutti i giorni di poter visitare questi posti e non dover spendere cifre di una certa rilevanza. Per questo è bene cogliere la palla al balzo.