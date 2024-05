Dieta della pesca, addio a 4 kg in meno di 6 giorni: pancia piatta e sorriso smagliante | Mangerai più di prima

Esistono diversi modi per dire addio ai chili di troppo. Uno che consente di perdere peso senza fare troppe rinunce è la dieta della pesca. Ecco come funziona.

Con l’esta alle porte, in molti cercano idee e spunti per dimagrire velocemente. In giro per il web ci sono tantissime soluzioni, alcune più efficaci altre meno, per sbarazzarsi in fretta dei chili di troppo.

Tra le tante soluzioni, uno davvero molto interessante per perdere peso senza fare troppi sacrifici e rinunce è la dieta della pesca.

Questo regime alimentare promette di buttar giù almeno 4 chili in meno di sei giorni, oltre che contribuire efficacemente a contrastare le alte temperature estive.

Gli incredibili benefici delle pesche

Le pesche sono, senza dubbio, tra i frutti estivi più amati. Sono molto apprezzate non solo per il sapore davvero unico, ma anche perché hanno incredibili virtù nutrizionali. Inoltre, sebbene siano così dolci, apportano solo 30 calorie, quindi rappresentano un alimento delizioso che non spaventa chi ama mantenersi in forma.

La pesca è uno snack ipocalorico a prova di qualsiasi dieta, grazie al suo effetto saziante contribuisce a perdere peso velocemente e senza troppi sacrifici. Poi, le pesche sono grandi amiche anche della pelle, migliorandone l’aspetto e la salute.

Dieta della pesca: ecco cosa si mangia per sbarazzarsi di 4 chili in sei giorni

La dieta della pesca è in gran voga ultimamente, soprattutto, perché promette un dimagrimento veloce, senza dover fare troppe rinunce. Questo regime alimentare può far dimagrire fino a 4 chili in meno di sei giorni, vediamo allora cosa prevede il menù della settimana.

Il lunedì è prevista una colazione a base di pesca gialla accompagnata da una tazza di tè e due fette biscottate integrali. Per spuntino 200 gr di petto di tacchino e insalata mista e una pesca noce. A merenda due pesca noci e a cena riso zucchine e gamberetti e per finire una pesca bianca. Il martedì è prevista una colazione con yogurt bianco magro con due fette biscottate integrali e una pesca. Come spuntino uno yogurt magro insaporito da una pesca a pezzi. Per pranzo una bistecca di manzo e verdure miste alla griglia, a merenda un frullato di pesche e per cena 100 gr di formaggio magro e una fetta di pane integrale. Il mercoledì, il giovedì e il venerdì è consigliabile seguire più o meno lo stesso ritmo alternando a pranzo pesce e carni bianche e a cena bresaola e insalata.