Estate ad Ibiza, con 50€ vivi un soggiorno fantastico: hotel fronte spiaggia e discoteca inside | La promo scade tra 48 ore

Chi ha voglia di lasciarsi andare al divertimento senza soste dell’isola spagnola può finalmente farlo a prezzi accessibili. Ecco come.

Questa non è Ibiza diceva il ritornello del tormentone della scorsa estate. A quanto pare invece quest’anno si può concretizzare il desiderio di andare realmente in vacanza nell’isola appartenente all’arcipelago delle Baleari.

Al contrario di quanto si pensa infatti, Ibiza non è solo il paradiso della perdizione che tanti descrivono. Paradossalmente una volta giunti sul posto si può fare una vacanza decisamente rilassante andando a scrutare le spiagge più nascoste.

Il tutto senza spendere cifre fuori dal comune. Piratinviaggio.it portale che si occupa di offerte relative a voli e hotel ha infatti trovato la proposta vincente per chi ha in mente di trascorrere qualche giorno a Ibiza da qui a settembre.

Non resta che andare a scrutare questa proposta in modo tale da poter davvero iniziare a costruire il proprio soggiorno sull’isola. Ecco tutti gli aspetti più importanti a partire da quello economico, che ovviamente ha una sua rilevanza.

Ibiza a 50 euro a notte: cosa è incluso nell’offerta

Il prezzo di 50 euro a notte a testa è in parte stato già “spoilerato”. L’altro particolare da aggiungere è che la promo è valida per un pernottamento per 3 persone. La struttura selezionata è l’Hotel Vibra Riviera a 3 stelle e si trova a circa 2,5 km dal centro della “isla bonita”.

In questo resort sono disponibili una terrazza solarium, diverse piscine, un ristorante a buffet, un bar con terrazza e diverse aree verdi. A rendere ancora più magica l’atmosfera è la vicinanza con la splendida spiaggia di Punta Xinxò e a numerosi bar e caffetterie con terrazze all’aperto. Vicinissime anche le strutture per praticare attività all’aperto come parasailing, attività subacquee, banana boat e minigolf.

Fino a quando è valida la promo

Da maggio a settembre sono diverse le opzioni che consentono di poter pernottare nel suddetto albergo. Bisogna però approfittare subito, onde evitare che vada ad esaurirsi la disponibilità. Dopo il periodo Covid Ibiza è tornata ad essere molto gettonata e non solo dai giovanissimi.

Pur non essendo “loca” come un tempo Ibiza mantiene comunque il suo fascino e la sua fama per quanto concerne l’organizzazione degli eventi mondani. L’Amnesia, il DC 10 e l’Ushuaia sono solo alcune delle discoteche più famose e che consentono di poter ascoltare i migliori artisti di qualsiasi genere da tutto il mondo.