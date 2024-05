Dolci di Primavera, prendi questi 3 ingredienti e prepari torte light: 15 calorie e 0 peccati | Perfetto per chi è a dieta

Esistono diverse ricette per realizzare gustosissimi dolci light perfette per chi è a dieta. Eccone una che farà leccare i baffi a tutti.

I dolci sono una vera e propria coccola alla quale molti non riescono proprio a rinunciare nemmeno quando si cerca di sbarazzarsi di qualche chilo di troppo.

Per fortuna qualche stratagemma per non rinunciare al dolce senza compromettere la propria dieta, c’è. Esistono, infatti, numerose ricette per realizzare dei deliziosi manicare molto leggeri. Un esempio è quella che vi proponiamo oggi.

Un dolce che piacerà davvero a tutti e che apporta solo 15 calorie. Allora tiriamo su le maniche e mettiamoci subito a lavoro!

Ricetta dolce light: perfetta per chi è a dieta

E’ arrivato il momento della prova costume e in molti si chiedono come dimagrire senza dover necessariamente rinunciare ai dolci. Ebbene, per fortuna qualche piccolo trucco c’è. Ovviamente, senza dimenticare che il modo migliore per sbarazzarsi dei chili di troppo è seguire una corretta alimentazione e praticare regolarmente attività fisica, c’è qualche ricetta che può aiutarci a realizzare dei gustosi manicaretti molto leggeri, ideali per chi vuole mantenersi in forma.

Un dolce che riesce a soddisfare questo desiderio senza minimamente intaccare l’ago della bilancia è il budino all’arancia. Facilissimo da realizzare, conquista tutti con il suo sapore unico, ma soprattutto, per la sua leggerezza.

Come realizzare un budino all’arancia light

Il budino all’arancia è un dolce perfetto per chi non vuole rinunciare al gusto nemmeno quando segue una dieta. E’ facilissimo da realizzare e bastano pochissimi ingredienti. In effetti, per fare il budino all’arancia light basta avere a disposizione degli agrumi (un litro di succo d’arancia), della maizena ovvero amido di mais (120 gr) e un dolcificante (120 gr) che va a sostituire lo zucchero.

Una volta a disposizione tutto l’occorrente basta mettere il succo d’arancia in un pentolino e poi aggiungere gli altri due ingredienti. Con il fuoco acceso sarà sufficiente mescolare in modo da formare un composto omogeneo. Spegnere il fuoco e sistemare il composto in delle coppette che una volta raffreddate vanno lasciate per un paio di ore in frigo. Il risultato sarà delizioso e davvero leggero. Chi lo preferisce può utilizzare le mezze arance svuotate come coppetta per servire il budino. Lascerà tutti a bocca aperta!