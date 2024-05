Estate a Tenerife, con meno di 20€ il tuo soggiorno sarà stupendo: hotel, mare e SPA | Se porti un amico tu non paghi

Soggiornare a Tenerife non è mai stato così economico. Ecco cosa comprende questa straordinaria proposta per l’isola spagnola.

L’estate al mare non è più una chimera come qualche anno fa. Passare almeno qualche giorno su delle spiagge incontaminate facendosi cullare dal rumore delle onde del mare è ormai più che fattibile.

Ovviamente è necessario un meticoloso lavoro di ricerca che consenta di poter trovare delle offerte che siano in linea con il proprio budget. A tal proposito, ecco una delle ultime proposte di piratinviaggio.it.

Si tratta di Tenerife ridente ed affascinante isola situata nell’arcipelago delle Canarie. Una meta fattibile in qualsiasi periodo dell’anno visto che il clima è sempre favorevole e che le possibili attività sono numerose e costanti.

Ma quanto bisogna spendere per soggiornare sull’isola in questa fase che anticipa l’estate? Tenetevi forte che di primo impatto vi sembrerà talmente incredibile tanto da rimanere a bocca aperta. Ecco tutti i dettagli.

L’albergo da soli 20 euro a notte vicinissimo al mare

Il sopracitato portale di viaggio infatti propone il Santa Barbara Gold and Ocean Club, alloggio a tre stelle situato nell’area sud dell’isola e distante poco meno di 1 km dal fulcro delle attività della zona. L’altro grande punto a favore è che la spiaggia è distante appena a 100 metri e quindi si può raggiungere comodamente a piedi.

Il prezzo per 4 ospiti è di 20 euro a testa. Dunque con 80 euro totali si può avere un appartamento climatizzato, con angolo cottura e balcone privato. Inoltre si può usufruire di notevoli servizi come una piscina all’aperto, un centro benessere con vasca idromassaggio e la sauna. Insomma, la soluzione perfetta per chi viaggia in gruppo.

Fino a quando è possibile sfruttare l’offerta

Attenzione però. Questa opportunità non è valida per l’intera stagione estiva, bensì solo per i mesi di maggio e giugno che sono periodi di bassa stagione. In molti però possono beneficiare delle ferie in questa fase e possono quindi sfruttare questa chance. Chiaramente va considerato anche il costo del volo che dai principali aeroporti italiani non è così esorbitante.

Esistono anche dei collegamenti diretti soprattutto per lo scalo di Tenerife Sud, che calza a pennello per chi ha intenzione di soggiornare presso il Santa Barbara Gold and Ocean Club. D’altronde l’aerea meridionale dell’isola è quella più turistica e ricca di attività. Per poter assaporare al meglio l’atmosfera del posto è bene però fare anche qualche escursione al nord.