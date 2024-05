Sardegna 2024, con 50€ traghetto + hotel e Culurgiones per tutti | Due regali se prenoti prima di lunedì

Grazie a questa imperdibile proposta, godersi una fantastica vacanza in Sardegna non è più un miraggio. Tutti i dettagli dell’offerta.

Trascorrere le vacanze estive in Sardegna è un po’ il sogno nascosto di tutti gli italiani. D’altronde si tratta di un paradiso invidiato in tutto il mondo e che attira moltissimi turisti anche dall’estero. L’ostacolo come sempre in questi casi è di natura economica.

Un particolare di non poco conto che spinge molte persone a procrastinare questa fantastica esperienza. Ma se vi dicessimo che questa è la volta buona per approdare sulla fantastica isola situata nel cuore del Mediterraneo?

Proprio a questo proposito piratinviaggio.it propone un pacchetto che dà la possibilità di usufruire di uno sconto abbastanza importante. Si tratta di una proposta che contempla sia lo spostamento in traghetto sia diversi alberghi tra cui scegliere.

Non resta che immergersi nei particolari di questa promo in modo tale da poter costruire il proprio itinerario per la Sardegna e lasciarsi finalmente andare ad un po’ di sano relax tra le acque turchesi di questa terra incontaminata.

Sardegna: offerta traghetto+hotel con codice sconto da 50 euro

Grazie ad Eurospin Viaggi, tour operator ufficiale di Eurospin si può soggiornare in varie località a scelta tra Budoni, Santa Teresa di Gallura, Stintino a Palau, Cala Gonone e Castelsardo solo per citarne alcune.

Per quanto concerne i traghetti invece si può optare la partenza da Civitavecchia (provincia di Roma) o da Livorno. Dunque due località che accorpano diverse zone d’Italia e che possono risultare comode per imbarcarsi. Il tutto però è possibile solo grazie al codice di sconto esclusivo riservato agli utenti di Pirati in Viaggio.

Strutture e servizi compresi nel pacchetto

Nello specifico il codice da inserire è PIRATI50 ed è valido per prenotazioni effettuate 14/05 al 22/05/2024. Si può partire tranquillamente da maggio a settembre, quindi una volta bloccate le date si può pianificare la propria vacanza con tutta calma. Attenzione lo sconto si ottiene inserendo il coupon PIRATI50 in fase di checkout. È bene tenerlo a mente, onde evitare di vanificare la ghiotta possibilità.

Tornando agli alberghi il prezzo medio a persona per una settimana va dai 219 euro ai 479 euro in base alla struttura selezionate. Le più economiche sono “Residence Costa del Turchese” a 219 euro a testa e “Residence Rena Bianca” a 235 euro a partecipante. Chiaramente il tutto varia anche in base alle date. Quelle di luglio e agosto per forza di cose sono più care.