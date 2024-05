Cena light e gustosa, 40 calorie di bontà assoluta: avrai sempre ospiti in casa | Piace anche ai bambini

Si tratta di un piatto ricco di sapori e consistente diverse. Al passo con le esigenze culinarie moderne è anche piuttosto salutare.

Mangiare è sicuramente uno dei piaceri della vita. Che sia a casa o al ristorante l’importante è assaporare qualcosa che sia in grado di suscitare gioia e soddisfazione. Per questo molte persone amano sperimentare e provare qualcosa di nuovo.

Rispetto ad un tempo però le esigenze sono cambiate. Una volta si badava solo ed esclusivamente alla quantità (senza tralasciare la qualità) e alla tradizione. Adesso la gente ha voglia di lasciarsi andare a gusti diversi e perché no anche un po’ più sani.

Infatti, la cura della linea sta diventando un aspetto basilare nella società odierna. La paura di mettere su qualche chilo di troppo è spesso dietro l’angolo, ma questo di certo non significa che non bisogna trattarsi bene a tavola.

L’unica cosa che cambia è il modo. Infatti vanno sempre più per la maggiore i piatti light che si realizzano in poco tempo e che non diano un apporto calorico esagerato. A tal proposito ecco una ricetta proposta da lacucinaitaliana.it, ovvero il baccalà con panzanella liquida.

Baccalà con panzanella liquida: ingredienti

Di base servono degli ingredienti per preparare il baccalà e altri per la panzanella. Il tutto viene poi condito con olio al prezzemolo e cipolle rosse. Andando per gradi ecco cosa serve per poter cucinare questo piatto per due persone:

Per il baccalà:

2 tranci (circa 300 grammi) di baccalà dissalato

200 grammi di pomodorini

30 g di olive taggiasche

zucchero

pane raffermo

limone

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Per la panzanella liquida:

100 g di pane casereccio raffermo

100 grammi di pomodorini

30 g di aceto di mele

40 grammi di passata di pomodoro

mezza cipolla

basilico

sedano

sale

olio extravergine di oliva

Baccalà con panzanella liquida: procedimento

Una volta procuratosi tutto l’occorrente per quanto riguarda la panzanella va messo tutto insieme rigorosamente tagliato a pezzetti e dopo aver lasciato a riposo per due ore va frullato fino ad ottenere una crema molto liscia.

Non resta che preparare il baccalà da rosolare in una padella velata di olio prima dal lato della pelle per circa 3 minuti e poi da quello della polpa per lo stesso lasso di tempo. Quando sarà pronto va impiattato al centro tra un anello consistente di pomodori, cipolle, olive e pane e ovviamente sopra la base di panzanella liquida. Un tocco di olio e sale ed il piatto light è servito.