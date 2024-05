Se trovi l’insetto sei un genio | Test visivo difficilissimo: provalo e scopri se rientri nel 2% dei cervelloni

Questo test visivo seppur non abbia un limite di tempo è davvero difficile da risolvere. Mettiti alla prova e cerca di trovare l’insetto.

I test di logica e visivi sono sempre piuttosto stimolanti per le persone che amano mettersi in gioco. D’altronde sono tra i pochissimi passatempo che riescono a distogliere gli individui dai social network e dalle chat.

Per questo almeno ogni tanto sarebbe giusto lasciarsi andare un po’ a queste attività che aiutano anche la mente a ragionare e a fare delle ipotesi. Alcuni sono davvero entusiasti, altri decisamente più restii.

Infatti può sorgere il timore di non essere in grado di risolvere il rebus e ciò può avere un contraccolpo sulla propria autostima. Sorgono molteplici dubbi sulle proprie capacità intellettive, ma di fatto non hanno ragione di esistere.

Devono essere prese come dei giochi, perché di fatto questo sono. Se si riesce a risolverli bene, altrimenti pazienza e niente drammi. Magari se ne può provare un altro che può risultare più semplice ed intuitivo.

Come funziona il test visivo dell’insetto

In questa sede andremo a proporre un test riportato da greenme.it che ha come obiettivo quello di trovare l’insetto nell’immagine soprariportata. In mezzo a questa moltitudine di fiori e piante non è di certo semplice, ma non è nemmeno impossibile.

Non ci sono limiti di tempo e questo può essere già un grande aiuto. Al contempo però non è lecito sapere qual è l’insetto da trovare e questo può essere un elemento che rende il compito un tantino più arduo. Non resta che tentare, anche se solo il 4% di coloro che ci provano riescono a portare a termine la missione.

Test visivo: la soluzione all’enigma

Allora? Com’è andata? A prescindere dal risultato individuale è giunto il momento di svelare la soluzione. L’insetto in questione è una farfalla e come potete ben vedere dalla seconda immagine è cerchiata in rosso e si trova nella parte in alto a sinistra dell’immagine.

Essendo quasi trasparente non è per niente semplice da captare a prima vista. Probabilmente con un po’ di calma si può arrivare al dunque e trovarla. Vi siete divertiti? Se la risposta è affermativa non dovete fare altro che proporre questo giochino ad amici e parenti per vedere che effetto fa. Saranno in grado di scovare la farfalla nascosta? Magari si o magari no, ma di certo non si annoieranno.