La mia casa è diventata bellissima: mi hanno regalato cose costosissime: le ha anche zia Pina | Non serve essere un influencer

Questo particolare può dare quel tocco di grazia alla propria abitazione. Approfittane ora per non spendere cifre stratosferiche.

La casa in cui si vive non è semplicemente un ammasso di mattoni utile ad avere un tetto sulla testa. È molto di più. Si tratta di un luogo dove sentirsi al riparo da tutto e dove potersi rilassare durante il proprio tempo libero.

Per far sì che dia questo effetto è necessario averne cura e arredarla secondo il proprio gusto. Un lavoro meticoloso da fare nel tempo, ma d’altronde il bello di un’abitazione è proprio poterla modellare negli anni.

Alcuni accessori però sono di fatto fondamentali per poter migliorare il proprio benessere tra le mura domestiche. Ad esempio le zanzariere sono indispensabili durante il periodo primaverile ed estivo, così come le tende da sole se si ha una casa abbastanza esposta.

Proprio a questo proposito per sostenere la spesa di installazione di queste speciali tende è possibile usufruire di un bonus che può aiutare ad ammortizzare i costi che non sono propriamente bassi e alla portata di tutti.

Bonus tende da sole: come funziona

L’agevolazione è a disposizione di privati e aziende che desiderano proteggere la facciata della propria dimora. Ad onor del vero è disponibile già da qualche anno ed è stata rinnovata per il 2024. Riguarda anche zanzariere e persiane e consiste in una detrazione IRPEF o IRES pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di questi dispositivi.

Il tetto massimo che si può portare in detrazione è di 60.000 euro e ciò significa che si può ammortizzare una spesa che non superi i 120.000 euro. Questo tetto massimo si riferisce all’abitazione e non al contribuente che lo richiede. Quindi se lo chiede uno dei due coniugi non può chiederlo anche l’altro.

Bonus tende da sole: requisiti

Possono accedere alla misura i soggetti che rientrano nelle seguenti casistiche:

proprietari o nudi proprietari,

titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie,

locatari o comodatari (a patto che abbiano il consenso del legittimo proprietario),

soci di cooperative sia divise che indivise,

imprenditori individuali e soggetti che producono redditi in forma associata.

Ma non è tutto. Anche gli istituti autonomi per le case popolari rientrano tra i possibili fruitori del bonus tende da sole 2024. Al contempo bisogna soddisfare degli specifici requisiti che riguardano sia le caratteristiche dell’edificio sia i materiali che vengono installati per schermare i raggi solari.