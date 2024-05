Vacanze in Sicilia, pensione completa per 7 giorni a 400€: sembra di essere alle Maldive | Ombrellone e lettino gratis

Se vuoi concederti una bella vacanza cullato dalle onde del mare della splendida Sicilia questa è l’occasione giusta. Ecco tutti i dettagli.

È proprio vero. I migliori tesori sono quelli che abbiamo sotto i nostri occhi e la Sicilia è innegabilmente tra questi. Spesso presi da un trend fin troppo esterofilo finiamo per snobbare questi posti che in realtà non hanno nulla da invidiare ad altri sparsi in giro per il mondo.

Il problema spesso e volentieri è dettato da mere questioni economiche. Viaggiare in giro per l’Italia soprattutto durante la stagione estiva può risultare decisamente dispendioso, ma in realtà è tutta apparenza.

In rete sono ormai numerosissimi i pacchetti che consentono di poter soggiornare nelle migliori località turistiche italiane senza dover dare fondo a tutti i propri risparmi. Piratinviaggio.it a tal proposito propone l’isola dell’estremo sud d’Italia in una versione tanto conveniente quanto sfarzosa.

Scopriamo quindi tutti i dettagli in merito a questa straordinaria offerta che può consentire a molte persone di potersi finalmente rilassare al mare senza dover andare troppo lontano. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vacanza in Sicilia tra lusso e relax: prezzi e servizi inclusi

L’hotel selezionato dai “pirati” è il bellissimo Futura Club Sikania a 4 stelle situato a Marina di Butera in provincia di Caltanissetta. Dispone di una favolosa piscina all’aperto e propone un trattamento in pensione completa con tante di bevande incluse nei pasti.

La struttura inoltre vanta una spiaggia attrezzata, dei campi sportivi, un centro benessere, una Jacuzzi, un anfiteatro con spettacoli serali, un ristorante, un bar e delle comode camere climatizzate con frigo, TV e per i più fortunati anche con vista mare, che fa sempre bene e dà quel tocco in più al proprio soggiorno.

Per quale periodo è valida l’offerta

La promozione è valida per tutta l’estate, ma chiaramente è soggetta ad oscillazioni in base ai periodi. Più si va in alta stagione più i prezzi lievitano. Facendo una simulazione con date dal 15/09 al 22/09 in mezza pensione completa per due persone il costo complessivo è di 893 euro totale (446,50 euro a persona).

Per poter bloccare questo pacchetto non bisogna fare altro che andare sul noto portale di viaggi e seguire le semplici indicazioni. In pochi secondi potrete prenotare la vostra vacanza in Sicilia che sognavate da una vita. Insomma è finito il tempo dei rinvii, è giunta l’ora di godersi la vita.